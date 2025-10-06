Βαθιά συγκίνηση προκάλεσε στον Βόλο η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Μαργαρίτη Πατσιαντά, πρώην δημοτικού συμβούλου και υποψήφιου δημάρχου της πόλης. Ο γνωστός δικηγόρος έφυγε από τη ζωή ξαφνικά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ύστερα από ανακοπή καρδιάς.

Ο Μαργαρίτης Πατσιαντάς υπήρξε ενεργός νομικός για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, με σημαντική παρουσία στα τοπικά δρώμενα και στα κοινά του Βόλου. Διετέλεσε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, αφήνοντας το αποτύπωμά του με τον ήπιο λόγο και τη συνετή του στάση.

Τα τελευταία χρόνια είχε ενταχθεί στην “Πλεύση Ελευθερίας”, όπου βρισκόταν κοντά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, συμμετέχοντας ενεργά στις πρωτοβουλίες του κόμματος, ενώ ήταν ο επικαφελής του τοπικού ψηφοδελτίου.