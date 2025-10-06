Το Παράρτημα Τρικάλων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας οργανώνει μαθήματα προετοιμασίας για τον Πανελλήνιο Μαθητικό Μαθηματικό Διαγωνισμό «Ο Θαλής».

Απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες Β΄ & Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου που θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στον διαγωνισμό.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν:

Εξάσκηση σε θέματα προηγούμενων διαγωνισμών.

Ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων.

Δημιουργικές ασκήσεις για καλλιέργεια μαθηματικής σκέψης

Στόχος είναι η ουσιαστική ενίσχυση, υποστήριξη και προετοιμασία των μαθητών για τον διαγωνισμό.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με εθελοντική προσφορά των μελών του Παραρτήματος Τρικάλων και είναι δωρεάν για όλους τους μαθητές/τριες.

Πρόγραμμα μαθημάτων:

Σάββατο 18.10.25

Κυριακή 19.10.25

Σάββατο 25.10.25

Σάββατο 01.11.25

email επικοινωνίας: [email protected]

Οσοι ενδιαφέρεστε, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.

https://forms.gle/keboFMaopgEDDeG99

Σας περιμένουμε με χαρά!