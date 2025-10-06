Τραγωδία στην παραλία του Βόλου, πριν από λίγη ώρα. Εκδρομέας που βρίσκονταν στην πόλη για διακοπές και απολάμβανε το γεύμα του σε παραλιακή επιχείρηση, στραβοκατάπιε ενώ έτρωγε κρέας, με αποτέλεσμα να πνιγεί και να αφήσει εκεί την τελευταία του πνοή.

Επί τόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες διασωστών αλλά και γιατρών του Νοσοκομείου Βόλου, όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα, ο άτυχος άντρας κατέληξε.

Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για άντρα 75 ετών.