Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 3ο Γόμφοι Trail την Κυριακή που οργάνωσε Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος «οι Γόμφοι» σε συνεργασία με τον Δήμο Πύλης , υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Π.Ε. Τρικάλων ) και του Γεωπάρκου Μετεώρων Πύλης.«Με τίτλο στα μονοπάτια των προγόνων μας» στην ευρύτερη περιοχή της Δ.Κ. Γόμφων.

Η εκδήλωση ξεκίνησε από την πλατεία των Γόμφων όπου έγινε η εκκίνηση των αθλητών- δρομέων, το σύνθημα της οποίας έδωσε ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας ενώ η διαδρομή που διήνυσαν ήταν 19χιλ. με το όνομα «Αρχαίοι Γόμφοι».

Η δεύτερη διαδρομή υπό το όνομα «Φίλιππος» ήταν 7χιλ.

και η Τρίτη διαδρομή των 1000μ. με όνομα Κάρπιος Διόνυσος.

Στους παραπάνω εκδήλωση συμμετείχαν πολλοί αθλητές –δρομείς από όλη την Ελλάδα.

Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Μαράβας στην ομιλία του τόνισε τα εξής: Κατά αρχήν έδωσε συγχαρητήρια στους διοργανωτές δηλώνοντας ακόμα μια φορά, πως πρόκειται για μια εκδήλωση που συνδυάζει ένα πρωτότυπο αθλητικό γεγονός, με την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς και των Αρχαίων Μνημείων της περιοχής.

Σαν Δήμος Πύλης στηρίζουμε και ενισχύουμε τέτοιες προσπάθειες Φορέων και Συλλόγων.

Τέλος μετά το πέρας του Ημιμαραθωνίου αγώνα έγιναν οι απονομές κυπέλων στους νικητές όλων των κατηγοριών και απονομή μεταλλίων σε όλους.

Να σημειώσουμε ότι η εκδήλωση του 3ου Γόμφοι Trail ήταν αφιερωμένη στην 10 χρονη Ελένη που έφυγε πρόσφατα από κοντά μας.

Στόχος της διοργάνωσης ήταν η ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς- της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Αρχαίου πολιτισμού των Γόμφων, η ανάπτυξη του εθελοντισμού και η προαγωγή του «ευ, αγωνίζεσθαι».

Από τον Δήμο Πύλης εκτός του Δημάρχου Κώστα Μαράβα ήταν επίσης, οι Αντιδήμαρχοι Οικονομικών κ. Αθ. Κωστάκης, Παιδείας –Τουρισμού κ. Κων/νος Πλαστήρας, Αθλητισμού Σωτήρης Αγγέλης, Υγείας κ. Χαρά Καλιώρα, Συντονισμού Έργων-Αυτεπιστασίας –Ηλεκτρισμού και Παιδικών Χαρών κ. Παν. Τσόλας, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γόμφων κ. Γεώργιος Μαγκούτης ο Επ/λής της Αντ/σης του Δήμου Πύλης κ. Θεόδωρος Χήρας, ο Δ/ντής του Κ.Υ Πύλης κ. Ιωάννης Κουτσονάσιος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Μάκης Παπαγεωργίου και ο κ. Απόστολος Γκουλιόπουλος, κ. Γεώργιος Χήρας και ο κ. Ευάγγελος Κουτής.