Τη νέα κανονιστική διάταξη για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων από τραπεζοκαθίσματα φέρνει στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο η δημοτική αρχή, και όπως ανέφερε μιλώντας σήμερα στη Λέσχη 97,6 η αρμόδια αντιδήμαρχος Σοφία Αλεστά στο κομμάτι του Ληθαίου ποταμού όπου έχει ολοκληρωθεί η ανάπλαση θα δοθούν άδειες σε καταστήματα μόνο εκεί όπου δημιουργούνται εσοχές.«Έρχεται μια τροποποίηση για την παραποτάμια πλευρά του Ληθαίου, και σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, κάποια μαγαζιά θα μαζευτούνε στα μέτρα τους. Η νέα κανονιστική θα είναι πιο συγκεκριμένη από αυτή του 2023 που ισχύει τώρα, και διαχωρίζουμε κάποια σημεία όπου θα προβλέπεται η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων, και αυτό έχει να κάνει με τη διαμόρφωση του χώρου τοπικά.

Είναι κάποια σημεία πάνω στο Ληθαίο, όπου υπάρχει μια εσοχή και εκεί ενδεχομένως θα μπούνε τραπεζοκαθίσματα. Αν δεν συζητηθεί και δεν έρθει η εισήγηση δεν μπορώ να πω κάτι με βεβαιότητα, ακόμα το επεξεργαζόμαστε. Όπου δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η ανάπλαση δεν θα επιτρέπονται τραπέζια. Εκεί που έχει περάσει η ανάπλαση είναι κάποια σημεία που έχουν εσοχές και δεν επηρεάζουν το πλάτος του πεζοδρομίου, οπότε εκεί θα υπάρξει μια μικρή αδειοδότηση, σε συγκεκριμένα μαγαζιά.»