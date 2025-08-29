Συναντήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» με εκπροσώπους του Δήμου Πύλης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της εθιμοτυπικής επίσκεψης.

Το Δ.Σ. της Συνομοσπονδίας αποτελούσαν ο Πρόεδρος κ. Διαμαντής Γκίκας, η Γραμματέας κ. Φωτεινή Μίχου, ο Ταμίας κ. Σωτήριος Πολύζος και Αντιπρόεδρος κ. Ηρακλής Καρακώστας. Από την πλευρά του Δήμου Πύλης παρευρίσκοντο η Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού κ. Βασιλική Παλλαντζά, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Αθανάσιος Κωστάκης και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Τουρισμού κ. Κωνσταντίνος Πλαστήρας.

Συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν την προώθηση και ανάδειξη του Θεσσαλικού πλούτου και των Ελληνικών προϊόντων, την διάδοση και συνέχιση της παράδοσης, του πολιτισμού και της ιστορίας της Θεσσαλίας και γενικότερα της Ελλάδας, καθώς και την διατήρηση των δεσμών μεταξύ των Αποδήμων και της Μητέρας Πατρίδας με στόχο να μην χαθούν οι ρίζες στις μεταγενέστερες γενιές.