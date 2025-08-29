Μια εικόνα που συγκλόνισε τη Μένη Λαζάρου, Αντιδήμαρχο Βόλου, εξελίχθηκε σε μια ιστορία σωτηρίας και ανθρωπιάς. Σήμερα, στην οδό Αχιλλοπούλου, η κ. Λαζάρου βρέθηκε μπροστά σε ένα μικρό κλουβί με ένα κουνελάκι, εγκαταλελειμμένο δίπλα σε κάδο σκουπιδιών. Η σκηνή προκάλεσε έντονα συναισθήματα και συγκίνηση στην αντιδήμαρχο, που δεν μπορούσε να αφήσει το ζώο στην τύχη του.

«Πόση ψυχή μπορεί να έχει κάποιος για να εγκαταλείψει μια ζωντανή ύπαρξη έτσι;», έγραψε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας τη σκληρή εικόνα που αντίκρισε. Αμέσως κινητοποιήθηκε για να εξασφαλίσει την ασφάλεια του ζώου και τελικά κατάφερε να βρει οικογένεια που θα το φροντίζει. Το κουνελάκι πλέον ζει σε ένα σπίτι γεμάτο αγάπη και προστασία, ενώ η κ. Λαζάρου εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες της στην οικογένεια που το υποδέχθηκε.

Η Αντιδήμαρχος Βόλου τόνισε παράλληλα την ανάγκη σεβασμού προς τα ζώα, επισημαίνοντας ότι δεν είναι αντικείμενα που μπορούν να εγκαταλείπονται, αλλά ζωντανές ψυχές που νιώθουν, αγαπούν και πονάνε. Κάλεσε μάλιστα τους πολίτες να γίνουν η φωνή των ζώων, υπογραμμίζοντας ότι η εγκατάλειψη είναι πράξη ντροπής και όχι λύση.

Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τη σημασία της υπευθυνότητας και της κοινωνικής ευαισθησίας απέναντι στα ζώα, ενώ υπενθυμίζει ότι μικρές πράξεις αγάπης μπορούν να σώσουν ζωές και να αποτελέσουν παράδειγμα για όλους τους πολίτες.