Η Διοίκηση του ΑΟ Τρίκαλα ανακοινώνει με χαρά την ανανέωση της συνεργασίας με τον βοηθό φυσικοθεραπευτή και μασέρ της ομάδας μας, κ. Δημήτρη Ζάχο, για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Δημήτρης Ζάχος διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χώρο του αθλητισμού, έχοντας συνεργαστεί με σημαντικές ομάδες της περιοχής μας και όχι μόνο. Στο βιογραφικό του περιλαμβάνονται οι Ίκαροι Τρικάλων, τα Trikala B.C., ο Αίολος, ο Α.Σ. Καρδίτσας, καθώς και η μακροχρόνια παρουσία του στον ΑΟ Τρίκαλα, όπου συνεχίζει να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του τα τελευταία χρόνια.

Η ανανέωση της συνεργασίας μας αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς του στο ιατρικό team, καθώς η εμπειρία, η συνέπεια και η αφοσίωσή του διασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα και αποκατάσταση για τους αθλητές μας.