Συνέντευξη στο OPEN παραχώρησε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, σχολιάζοντας την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα, τις πολιτικές εξελίξεις στην αντιπολίτευση και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναφερόμενος στον κ. Τσίπρα, έκανε λόγο για «ανακοίνωση που προσβάλλει τη Δημοκρατία και τους πρώην συντρόφους του», σημειώνοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός «επιμερίζει ευθύνες χωρίς αυτοκριτική» και αποδέχεται ότι «δυόμιση χρόνια δεν έκανε τίποτα παρά καθόταν στα έδρανα της Βουλής». Όπως είπε, «Η Νέα Δημοκρατία δεν πορεύεται με τακτικισμούς αλλά με έργο. Παλεύουμε για να διορθώσουμε χρόνιες παθογένειες και να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών. Οι τακτικισμοί και τα πολιτικά παιχνίδια αφήνουν αδιάφορο τον ελληνικό λαό».

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο πολιτικού κενού απέναντι στη ΝΔ, σημείωσε πως η κυβέρνηση συνεχίζει με «σηκωμένα μανίκια και σκυμμένο κεφάλι», με στόχο «πραγματικές λύσεις και καλύτερα εισοδήματα για όλους τους Έλληνες». Παράλληλα κατηγόρησε την αντιπολίτευση για στοχοποίηση του πρωθυπουργού, «απουσία σοβαρών προτάσεων για το πώς μπορεί να ενισχυθεί το εισόδημα των πολιτών».

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Σκρέκας περιέγραψε το εύρος των παραβάσεων, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την ενοικίαση 330 στρεμμάτων με μόλις 24 ευρώ τον χρόνο. Όπως είπε, πρόκειται για «οικονομικά εγκλήματα που δεν έχουν πολιτικό χρώμα» και διαβεβαίωσε ότι όλοι οι υπεύθυνοι θα ελεγχθούν και θα τιμωρηθούν. «Η απάτη δεν έχει κόμμα. Οι παραβάτες θα λογοδοτήσουν», τόνισε.