Ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Τρικάλων διοργανώνει μονοήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη στις 15 Νοεμβρίου 2025 για την παρακολούθηση του πολυβραβευμένου και παγκοσμίως αγαπημένου μιούζικαλ του Andrew Lloyd Webber CATS, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Μαζί θα απολαύσουμε το αριστούργημα αυτό στην original παραγωγή του West End του Λονδίνου, που καθόρισε μια εποχή στο διεθνές μουσικό θέατρο και αποτελεί μία από τις μακροβιότερες παραστάσεις στην ιστορία του West End και του Broadway.

Βασισμένο στην ποιητική συλλογή του T.S. Eliot «Το Βιβλίο των Πρακτικών Γατών του Γέρου Πόσουμ», το CATS χαρακτηρίστηκε από το Daily Express ως «πρωτοποριακό», προσφέροντας ένα μοναδικό μείγμα μουσικής, χορού και ποίησης. Με «διαχρονική μουσική, εντυπωσιακά σκηνικά και εξαιρετικό καστ» (Daily Mirror), εντυπωσιακή χορογραφία και φυσικά την πασίγνωστη ερμηνεία του ‘Memory’, το CATS υπόσχεται ένα μαγευτικό θεατρικό ταξίδι για θεατές κάθε ηλικίας.

Κάθε χρόνο, τη νύχτα του καθιερωμένου ετήσιου χορού, οι Γάτες Τζέλικλ συγκεντρώνονται για να επιλεγεί από τον σοφό Old Deuteronomy η γάτα που θα ξαναγεννηθεί στο Heaviside Layer, έναν τόπο όπου μπορεί να ζήσει μια νέα, καλύτερη ζωή…

Για προεπισκόπηση και trailer μπορείτε να μεταβείτε στους συνδέσμους:

https://youtu.be/BSAKXevk4mA

https://www.facebook.com/reel/1481811292946495

Η παράσταση είναι στα αγγλικά με ελληνικούς υπέρτιτλους.

Διάρκεια: 140΄ Διάλειμμα 20΄

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (εισιτήριο παράστασης + λεωφορείο)

85€ )Γ΄Ζ¨ωνη εξώστης πλάγια

105€ Β΄ Ζώνη εξώστης κέντρο

125€ Α΄ Ζώνη πλατεία (σειρά 18 ως σειρά 32)

145€ VIP Πλατεία μπροστά σειρά 1 – 17

175€ VVIP Πλατεία σειρά 1- 4

Παιδιά <18 και φοιτητές : 75€

Μέλη ΣΟΝΤ <18: 70€

Συμμετοχές και προκαταβολή του εισιτηρίου έως Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025:

Λένα Πιντζοπούλου (694 602 3823 [email protected])

Εύη Ντάφη (694 414 8223 [email protected])

Μαίρη Λαμπρίδη (697 400 8742)

Βίκυ Ψάλλα (697 270 2142)

Ενδεικτικό πρόγραμμα – Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

-08.00 π.μ. Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη από το κέντρο των Τρικάλων

-11.00 π.μ.-14.30 μ.μ. Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

-14.45 μ.μ Μετάβαση στο Μέγαρο Θεσσαλονίκης και παρακολούθηση της παράστασης (Έναρξη: 15.30 μ.μ.)

– 18.30 – 19.00 μ.μ. Αναχώρηση για Τρίκαλα

– 22.00 π.μ. Άφιξη στα Τρίκαλα

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής θα ανακοινωθεί σύντομα.