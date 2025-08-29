Ανακοινώνεται ότι για το χρονικό διάστημα από 1 έως 7 Σεπτεμβρίου 2025, τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας θα είναι τα ακόλουθα:
1η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
- Δευτέρα (01/09/2025) και τις ώρες 08:00΄–15:00΄: Κονισκός – Φλαμπουρέσι – Γερακάρι – Λογγά – Αχελινάδα – Μαυρέλι – Φωτεινό
- Τρίτη (02/09/2025) και τις ώρες 08:00΄–15:00΄: Καλαμπάκα – Σκεπάρι – Γάβρος – Θεοτόκος – Αχλαδέα – Ασπροκκλησιά – Ψήλωμα – Κερασούλα – Αγ. Τριάδα
- Τετάρτη (03/09/2025) και τις ώρες 08:00΄–15:00΄: Ρίζωμα – Πλάτανος – Αρδάνι – Λαγκαδιά – Ελληνόκαστρο – Λιόπρασο – Κουμαριά – Αγριελιά – Διάσελο – Αχλαδοχώρι
- Πέμπτη (04/09/2025) και τις ώρες 18:00΄–01:00΄: Πύλη – Κοτρώνι – Βροντερό – Βλάχα – Περτούλι – Νεραϊδοχώρι – Πύρρα – Δέση – Αγ.Νικόλαος – Δροσοχώρι – Γαρδίκι – Αθαμανία
- Παρασκευή (05/09/2025) και τις ώρες 18:00΄– 00:00΄: Ξυλοπάροικο – Πρόδρομος – Γοργογύρι – Κόρη – Γενέσι – Ανταλλάξιμα – Καλονέρι – Βυτουμάς – Αγία Παρασκευή – Κορομηλιά – Κρύα Βρύση
- Σάββατο (06/09/2025) και τις ώρες 08:00 -14:00’: Πύλη – Στουρναρέικα – Βαθύρευμα – Λιβαδοχώρι – Ν. Πεύκη – Μοσχόφυτο – Βαλκάνο – Πολυνέρι – Μεσοχώρα – Αρματωλικό – Αετός – Παχτούρι – Λαφίνα – Κορυφή – Νεράιδα.
2η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
- Δευτέρα (01/09/2025) και τις ώρες 18:00΄- 01:00΄: Μηλότοπος – Ελάφι – Καλομοίρα – Ματωνέρι – Αμπελοχώρι – Καστανιά – Τριφύλια – Κρύα Βρύση
- Τρίτη (02/09/2025) και τις ώρες 18:00΄- 00:00΄: Αμπέλια – Κλεινός – Καλογριανή – Γλυκομηλιά – Παλιοχώρι – Αηδόνα – Χρυσομηλιά – Ελάτη
- Τετάρτη (03/09/2025) και τις ώρες 08:00΄- 15:00΄: Αγ. Δημήτριος – Ξηρόκαμπος – Οξύνεια – Αγναντιά – Σταγιάδες – Κακοπλεύρι – Αγιόφυλλο
- Πέμπτη (04/09/2025) και τις ώρες 08:00΄- 15:00΄: Μεγ. Κερασιά Ορθοβούνι – Τρυγώνα – Ανάληψη – Πεύκη – Κορυδαλλός – Παναγία – Μαλακάσι
- Παρασκευή (05/09/2025) και τις ώρες 08:00΄ – 15:00: Καστανιά – Αμάραντος – Στεφάνι – Δολιανά – Κρανιά – Καλλιρόη – Πολυθέα
- Κυριακή (07/09/2025) και τις ώρες 18:00΄ – 00:00: Περτούλι – Νεραϊδοχώρι – Πύρρα – Αγία Παρασκευή – Μηλιά – Κατάφυτο – Ανθούσα – Χαλίκι.
