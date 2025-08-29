Ο Κωνσταντίνος, γεννημένος στις 14 Απριλίου 2007 και με ύψος 1,90μ., έρχεται να ενισχύσει την ομάδα μας, φέρνοντας μαζί του εμπειρίες και διακρίσεις από τις νεανικές κατηγορίες της Βόρειας Ελλάδας.

Ξεκίνησε την πορεία του στους Διόσκουρους Κοζάνης, όπου αγωνίστηκε τόσο στα εφηβικά όσο και στα ανδρικά πρωταθλήματα, ενώ τις σεζόν 2023-24 και 2024-25 αγωνίστηκε δανεικός στον Ηρακλή Κοζάνης, κατακτώντας δύο φορές το πρωτάθλημα Εφήβων ΕΚΑΣΔΥΜ και συμμετέχοντας στη Β’ Φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων της ΕΟΚ.

Παράλληλα, έχει πλούσια εμπειρία από σημαντικές διοργανώσεις:

Συμμετοχή στα κλιμάκια Παίδων Βορείου Ελλάδος (2022-23)

Παρουσία στο Final 4 Ενώσεων ΕΟΚ (2022-23) με την ομάδα Παίδων ΕΚΑΣΔΥΜ-ΕΚΑΣΚΕΜ

Συνεχόμενη συμμετοχή σε εφηβικά και ανδρικά πρωταθλήματα με Διόσκουρους και Ηρακλή Κοζάνης

Μέλος της ομάδας Rising Stars Βορείου Ελλάδος (2024-25) στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Με αγωνιστικότητα, προσήλωση και διάθεση να εξελιχθεί, ο Κωνσταντίνος Γκιάτας κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του φορώντας τα χρώματα της Α.Ε.Τ.

Κωνσταντίνε, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΤ – καλή αρχή με υγεία και πολλές επιτυχίες!