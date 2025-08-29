Με θραύσματα από φυσίγγια στο στήθος μεταφέρθηκε πριν από λίγο στα επείγοντα του Νοσοκομείου Βόλου μια 51χρονη γυναίκα.Σύμφωνα με πληροφορίες του THE NEWSPAPER η γυναίκα αποπειράθηκε να βάλει τέλος στην ζωή της. Οι γιατροί αποφάσισαν να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, στην καρδιοχειρουργική κλινική, και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την ζωή της.

Τι είπε στους γιατρούς

Η 51χρονη ισχυρίστηκε πως το δίκαννο εκπυρσοκρότησε την ώρα που το καθάριζε, αλλά ο μηχανισμός εισόδου του όπλου έδειξε καθαρά πως το είχε στρέψει επάνω της. Απ ότι φαίνεται γλίτωσε από θαύμα. Δεν έχει νοσηλευτεί ποτέ και δίπλα της βρίσκεται ένα υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον.