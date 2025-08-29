Στο Βογατσικό Καστοριάς, τη γενέτειρα του Ίωνα Δραγούμη βρέθηκε το Άγημα Φουστανελοφόρων Τρικάλων στις 21 Αυγούστου 2025 αποδεχόμενο την τιμητική πρόσκληση του Συνδέσμου Βογατσιωτών Θεσσαλονίκης «Άγιος Κωνσταντίνος» και του Τηλέμαχου Τζακόπουλου, με αφορμή την επετειακή εκδήλωση 20 χρόνων του Χορευτικού Βογατσικού.

Οι Φουστανελοφόροι παρουσίασαν σε συνεργασία με το Χορευτικό Βογατσικού ένα πρόγραμμα με αναφορές στην ιστορία και τους οπλαρχηγούς των Τρικάλων, όπως τον ΠαπαΘύμιο Βλαχάβα, το Χατζηπέτρο, το Δημάκη και τον Καταραχιά μέσα από δραματοποιημένους χορούς και τραγούδια όπως του «Παπαγιώργη», «Καταραχιάς συντάζεται», «Ένας Πασάς διαβαίνει» κ.α. πλαισιωμένα με βίντεο και εικόνες. Η συγκεκριμένη παρουσία με αναφορά στους τοπικούς Τρικαλινούς ήρωες συμπίπτει με την επέτειο της απελευθέρωσης των Τρικάλων (23 Αυγούστου 1881).

Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και την υπέροχη φιλοξενία και κυρίως για την ευκαιρία να αναδείξουμε μέσα στο πλαίσιο μιας πολιτιστικής εκδήλωσης κομμάτια της τοπικής μας ιστορίας.