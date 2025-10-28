Παρουσία πλήθος κόσμου διεξήχθησαν το πρωί της Δευτέρας στην Καλαμπάκα οι εκδηλώσεις για την επέτειο του «ΟΧΙ» του 1940.

Μαθητές σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέλασαν στο κέντρο της πόλης, τιμώντας τον ηρωισμό και τη δύναμη ψυχής των Ελλήνων ενάντια στους Ιταλούς κατακτητές, που πάτησαν τα Ελληνικά χώματα στις 5:30 του πρωινού της 28ης Οκτωβρίου του 1940.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την επίσημη Δοξολογία χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητου, τον πανηγυρικό της ημέρας ενώ ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της πόλης από το δήμαρχο Μετεώρων κ. Λευτέρη Αβραμόπουλο και εκπροσώπους φορέων της περιοχής.

Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν με την παρέλαση των μαθητών, αντιπροσωπείες Συλλόγων, προσκόπους κ.α..

Μήνυμα Δημάρχου του Δήμου Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλου

Σήμερα, σκύβουμε με βαθύ σεβασμό και συγκίνηση μπροστά στο μεγαλείο του ελληνικού λαού που, το 1940, ύψωσε το ανάστημά του και είπε το ιστορικό «ΟΧΙ» στον φασισμό και την υποδούλωση.

Ήταν μια στιγμή όπου ολόκληρη η Ελλάδα έγινε μια ψυχή, από τα χωριά της Ηπείρου μέχρι τα νησιά του Αιγαίου, άνδρες και γυναίκες, στρατιώτες και άμαχοι, ενώθηκαν κάτω από τη σημαία της ελευθερίας.

Οι πρόγονοί μας, με απαράμιλλη γενναιότητα και πίστη στα ιδανικά του Έθνους, έδωσαν τον αγώνα τους στις χιονισμένες κορυφές της Πίνδου και πέτυχαν την πρώτη νίκη κατά του Άξονα.

Έδειξαν σε ολόκληρο τον κόσμο ότι η Ελλάδα, μικρή σε μέγεθος αλλά μεγάλη σε ψυχή, ξέρει να αντιστέκεται και να νικά όταν κινδυνεύουν τα ιερά και τα όσια του Γένους.

Το μήνυμα εκείνης της ηρωικής εποχής παραμένει ζωντανό και επίκαιρο.

Μας καλεί, μέσα στις προκλήσεις των καιρών, να πορευόμαστε με ενότητα, αξιοπρέπεια και πίστη στις εθνικές μας αξίες.

Η Ελλάδα πάντοτε μάχεται υπέρ βωμών και εστιών, για την ελευθερία, τη δημοκρατία και την ειρήνη. Ας κρατήσουμε στην καρδιά μας το φως εκείνων που θυσιάστηκαν, γιατί μας δείχνει τον δρόμο. Και ας θυμόμαστε πάντα πως, όσα σκοτάδια κι αν μας τυλίξουν, το φως στο τέλος πάντα νικάει.

Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες!