Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου στον Βόλο, όταν ένας στρατιώτης που στεκόταν σε στάση προσοχής μπροστά στην εξέδρα των επισήμων έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε.

Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση για λίγα λεπτά, καθώς οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν μέλη της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας, τα οποία παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ στο πλευρό του βρέθηκε και γιατρός που παρακολουθούσε την παρέλαση.

Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση, ο νεαρός στρατιώτης ανέκτησε τις αισθήσεις του λίγα λεπτά αργότερα, ενώ μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε υπό συνθήκες ζέστης και πολύωρης ορθοστασίας, δεν είχε συνέχεια, με την παρέλαση να συνεχίζεται κανονικά μέσα σε συγκινητική ατμόσφαιρα και με το πλήθος να χειροκροτεί θερμά την αυτοθυσία και την πειθαρχία των νέων στρατευμένων.

