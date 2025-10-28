Με “ανοιξιάτικο” καιρό γιορτάστηκε σήμερα η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου στον Βόλο. Χιλιάδες κάτοικοι της πόλης και επισκέπτες «κατέβηκαν» στην παραλία για να παρακολουθήσουν την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Η παρέλαση ξεκίνησε στις 12:00 μ.μ., με τη συμμετοχή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σχολείων, πολιτιστικών συλλόγων, σωμάτων οδηγών και προσκόπων, και τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Βόλου. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε η γενική γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κατερίνα Πατσογιάννη.

Συνολικά συμμετείχαν 114 τμήματα με 3.500 μαθητές, μέλη πολιτιστικών συλλόγων, οδηγοί και πρόσκοποι, που απέτισαν φόρο τιμής στους ήρωες. Συγκεκριμένα, πήραν μέρος 53 τμήματα από 26 σχολεία της Πρωτοβάθμιας με 1.840 μαθητές, 37 τμήματα από 18 γυμνάσια και λύκεια της Δευτεροβάθμιας με 1.260 μαθητές, 24 τμήματα με 400 μέλη πολιτιστικών συλλόγων, οδηγών και προσκόπων.

Δείτε τις εικόνες που κατέγραψαν τα gegonota.news

