Με κάθε επισημότητα, εθνική υπερηφάνεια και λαμπρότητα, τιμήθηκε στα Τρίκαλα η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου. Η φετινή μαθητική και στρατιωτική παρέλαση πραγματοποιήθηκε υπό ιδανικές καιρικές συνθήκες, προσελκύοντας πλήθος κόσμου που κατέκλυσε το κέντρο της πόλης για να χειροκροτήσει τη νεολαία και τα σώματα ασφαλείας.

Ηλιόλουστος καιρός και εορταστικό κλίμα συνόδευσαν την παρέλαση, με τους μαθητές, τα προσκοπικά τμήματα, τους συλλόγους, την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τα στρατιωτικά αγήματα της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών να περνούν με άψογο βηματισμό και υψηλό φρόνημα, προκαλώντας συγκίνηση και περηφάνεια στους παρευρισκόμενους.

Τιμώμενο πρόσωπο στη μαθητική παρέλαση ήταν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος παρακολούθησε την εκδήλωση μαζί με τους τοπικούς άρχοντες και εκπροσώπους της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Στη στρατιωτική παρέλαση τιμητική θέση κατείχε ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς Τρικάλων, Ταξίαρχος Γρηγόριος Γαρουφαλλιάς.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το πρωί με την επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, παρουσία εκπροσώπων των αρχών και φορέων της πόλης. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο Ηρώων της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, όπου αποδόθηκαν τιμές στους πεσόντες του έπους του ’40.

Με έντονη συγκίνηση, εθνική υπερηφάνεια και συμμετοχή μικρών και μεγάλων, τα Τρίκαλα τίμησαν όπως κάθε χρόνο την ιστορική επέτειο του “ΟΧΙ”, στέλνοντας μήνυμα ενότητας, ελευθερίας και πίστης στις αξίες της πατρίδας.

📸 Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το trikalaview.gr





Πρώτο μέρος της παρέλασης έναρξη, Φιλαρμονική, ΕΕΣ, Ειδικά Σχολεία, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, Γυμνάσια, Λύκεια, Σύλλογοι, Πρόσκοποι και Οδηγισμός

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική

Παρέλαση 28η Οκτωβρίου από τη ΣΜΥ