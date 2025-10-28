Η μικρή μαθήτρια του Δημοτικού Σχολείου Κεραμιδίου, κρατώντας περήφανα την ελληνική σημαία , περπάτησε μόνη της μπροστά από τους κατοίκους και τους επισήμους του χωριού, τιμώντας τους ήρωες του ’40 και αποσπώντας παρατεταμένο χειροκρότημα .

Μια συγκινητική εικόνα εκτυλίχθηκε σήμερα, 28 Οκτωβρίου , στο Κεραμίδι Μαγνησίας, όπου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη παρέλαση για την εθνική επέτειο , ωστόσο φέτος παρέλασε μόνο ένα παιδάκι .

Οι κάτοικοι του χωριού δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους, καθώς η εικόνα του μοναδικού παιδιού που συμμετείχε στην παρέλαση αποτέλεσε σύμβολο πατριωτισμού, μνήμης και ελπίδας για τη συνέχεια της παράδοσης σε μια περιοχή που αντιμετωπίζει έντονο δημογραφικό πρόβλημα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δοξολογία στον Ιερό Ναό του χωριού, κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των Πεσόντων και τον Εθνικό Ύμνο που τραγούδησαν όλοι μαζί οι παρευρισκόμενοι.

«Ήταν μια στιγμή που μας συγκίνησε όλους βαθιά. Ένα παιδί, μόνο του, αλλά με τη δύναμη και το φρόνημα ολόκληρου του χωριού», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής, αποτυπώνοντας το συναίσθημα υπερηφάνειας και συγκίνησης που επικράτησε.