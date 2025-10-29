Με τις δέουσες τιμές και Εθνική υπερηφάνεια πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στην Πύλη.Το πρωί της Τρίτης 28η Οκτωβρίου ημέρα της εορτής της Εθνικής Επετείου του ΟΧΙ 1940 τελέστηκε η Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Πύλης, παρουσία του Δημάρχου Πύλης κ. Κωνσταντίνου Μαράβα, του Εντεταλμένου Συμβούλου Τεχνικών Έργων Π.Σ. της Π.Ε. Τρικάλων κ. Αθανασίου Τσιάρα, της βουλευτή και πρώην Υφυπουργού κ. Κατερίνας Παπακώστα και Εκπροσώπων Πολιτικών και Στρατιωτικών Αρχών του τόπου, Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων της Πύλης και Φορέων της Πύλης.

Ακολούθησε η Επιμνημόσυνος Δέηση και Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Ηρώων στον αύλειο χώρο του ΕΠΑΛ Πύλης, από τον Δήμαρχο Πύλης κ. Κων/νο Μαράβα, από τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Τρικάλων Π.Σ. κ. Αθανάσιο Τσιάρα, κ. τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή και Διοικητή του Α.Τ. Πύλης κ. Χρήστο Παπαδογιάννη, τον Προϊσταμένου του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πύλης κ. Γεώργιο Καραχάλιο και εκπροσώπων Πολιτικών και Στρατιωτικών Αρχών, φορέων της Πύλης και μαθητών των Σχολείων της Πύλης.

Στην συνέχεια τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή έγινε η Ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου που απήγγειλαν οι Σπουδαστές του Αγήματος της ΣΜΥ.

Ακολούθησε η Μεγαλειώδης παρέλαση της μαθητιώσας νεολαίας, Συλλόγων της περιοχής, του Αγήματος της ΣΜΥ καθώς και περιπολικά του Αστυνομικού Τμήματος Πύλης και οχημάτων του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πύλης. στον κεντρικό δρόμο της Πύλης (Αγίου Βησσαρίωνος), έμπροσθεν της εξέδρας των Επισήμων όπου προΐστατο ο Δήμαρχος Πύλης Κωνσταντίνος Μαράβας, παρουσία πλήθους κόσμου.

Παρόμοιες εκδηλώσεις Εθνικής Μνήμης πραγματοποιήθηκα σε όλα τα Δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Πύλης.