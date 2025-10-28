Μπορεί η μαθητική και στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στα Τρίκαλα να πραγματοποιήθηκε με λαμπρότητα, όμως υπήρξε ένας μικρός πρωταγωνιστής που τράβηξε όλα τα βλέμματα!

Ο λιλιπούτειος Εύζωνας, μέλος του Συλλόγου Αθαμανίας, παρέλασε με πάθος, καμάρι και απίστευτη αυτοπεποίθηση, σκορπίζοντας χαμόγελα και συγκίνηση στο κοινό. Με την ελληνική σημαία στο χέρι και βηματισμό γεμάτο περηφάνεια, έγινε το αγαπημένο θέμα όσων παρακολουθούσαν την παρέλαση — και όχι άδικα.

Μέσα στο εορταστικό κλίμα και κάτω από τον λαμπερό ήλιο των Τρικάλων, ο μικρός “τσολιάς” απέδειξε ότι το πνεύμα του ’40 παραμένει ζωντανό στις καρδιές ακόμη και των πιο μικρών Ελλήνων.