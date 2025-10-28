Πολίτες κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν στην οδό Καραϊσκάκη για να τιμήσουν τους ήρωες του ’40 και να παρακολουθήσουν την παρέλαση που γέμισε τοκέντρο με χρώματα και σημαίες .

Στην παρέλαση συμμετείχαν όλα τα σχολεία της πόλης, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, με μαθητές και μαθήτριες να παρελαύνουν περήφανα κρατώντας την ελληνική σημαία. Παρούσες ήταν επίσης οι δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του Στρατού, εθελοντικές οργανώσεις, τμήματα Προσκόπων και Οδηγών και πολιτιστικοί σύλλογοι που απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κόσμου,

ΠΗΓΗ: karditsapress.gr