Η εξαγγελία για την πλήρη κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην 89η ΔΕΘ και εξειδίκευσε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, φέρνει σημαντική ανάσα και για την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής 2021, δεκάδες χωριά του Νομού έχουν πληθυσμό κάτω από το όριο των 1.500 κατοίκων και έτσι εντάσσονται στο μέτρο, από το οποίο θα απαλλαγούν σταδιακά:

Από το 2026 με μείωση 50% του φόρου.

Από το 2027 με πλήρη απαλλαγή, εκτός αν η αντικειμενική αξία της κατοικίας υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Κατεβάστε εδώ pinakas-2 ολόκληρη τη λίστα με τους οικισμούς που απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ από το 2027.

Οι οικισμοί που απαλλάσσονται στον Δήμο Τρικκαίων

Οι οικισμοί που απαλλάσσονται στον Δήμο Μετεώρων

Οι οικισμοί που απαλλάσσονται στον Δήμο Πύλης

Οι οικισμοί που απαλλάσσονται στον Δήμο Φαρκαδόνας

Το όφελος για την περιοχή

Συνολικά, περίπου 7.223 κάτοικοι των Τρικάλων σε δεκάδες οικισμούς θα δουν τον ΕΝΦΙΑ να μειώνεται και στη συνέχεια να μηδενίζεται με βάση τις εξαγγελίες.

Το μέτρο, που θα εφαρμοστεί σε 12.720 οικισμούς σε όλη τη χώρα, αναμένεται να δώσει οικονομική ανάσα σε περίπου 1.000.000 πολίτες μέχρι το 2027, με ετήσιο δημοσιονομικό κόστος γύρω στα 75 εκατ. ευρώ.