Στα δικαστήρια της Λάρισας βρέθηκε σήμερα, το μεσημέρι της Δευτέρας η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και δικηγόρος οικογενειών θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνοδευόμενη από τρεις οικογένειες θυμάτων, με την κ. Κωνσταντοπούλου να ασκεί σκληρή κριτική στις ενέργειες του εφέτη ανακριτή, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, πως “έκλεισε τη δικογραφία χωρίς να ενσωματώσει την έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους”.

Αναλυτικά, σε δηλώσεις της η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε πως βρίσκεται στη Λάρισα προκειμένου να συναντήσει τον εφέτη ανακριτή και “να ζητήσουμε” η Δικαιοσύνη να σταματήσει να εξυπηρετεί τις κυβερνητικές σκοπιμότητες. Ζητάμε αυτό που αποτελεί αυτονόητο δικαίωμα των διαδίκων και των συγγενών των θυμάτων: να έχουν πλήρη πρόσβαση στη δικογραφία, να μάθουν εάν ευσταθεί και ισχύει η είδηση που δημοσιεύθηκε την περασμένη Δευτέρα, ότι δηλαδή ο ανακριτής έκλεισε τη δικογραφία χωρίς να ενσωματώσει την έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους. Ζητάμε να πληροφορηθούμε για ποιο λόγο ο ανακριτής επιχείρησε να αποκλείσει τους συγγενείς των θυμάτων, τις οικογένειες των νεκρών από την άσκηση των δικαιωμάτων τους και επίσης ζητάμε να έχουμε την πλήρη πρόσβαση σε ολόκληρη την ποινική δικογραφία”, είπε χαρακτηριστικά.

Η κ. Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε «άκυρο» το «επιχειρούμενο κλείσιμο της ανάκρισης», σημειώνοντας πως γίνεται για «ξεκάθαρη και κραυγαλέα σκοπιμότητα”, προσθέτοντας πως θα κατατεθεί σχετικό υπόμνημα και διαμαρτυρία στον ανακριτή, καταλήγοντας πως ” είναι αποδεδειγμένο ότι δυστυχώς ο ανακριτής ενέδωσε σε πιέσεις εκείνων οι οποίοι εμπλέκονται στο έγκλημα”.

Δείτε τη δήλωση της κ. Κωνσταντοπούλου:

Β.Ζ – Γιάννης Μυλωνάς φωτο/βίντεο: onlarissa.gr