Αναλυτικές απαντήσεις για τις ενέργειες στις οποίες προχώρησε η Περιφέρεια στην αρχή και κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, ώστε να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας, με αιχμή το υδρολογικό σύστημα της Καρδίτσας, δόθηκαν σήμερα στην συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, μετά από ερώτηση του περιφερειακού συμβούλου της ΛΑΣΥ κ. Τέγου.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εγκαίρως, από τον Μάρτιο του 2025 και πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου συγκάλεσε σύσκεψη με τον ΟΔΥΘ, στην οποία παρουσία πλήθος φορέων εκφράστηκε ο προβληματισμός όλων για τις συνθήκες που διαμορφώνονται από την λειψυδρία, ενόψει της αρδευτικής περιόδου και τονίστηκε η αναγκαιότητα συνεργασίας όλων καθώς και της ορθολογικής χρήσης του νερού που ως δημόσιο αγαθό ανήκει σε όλους.

Στην κοινή σύσκεψη Περιφέρειας και ΟΔΥΘ προτάθηκαν από τους διοργανωτές ορισμένα μέτρα για την άμεση αντιμετώπιση της δύσκολης κατάστασης, τα οποία και έγιναν αποδεκτά από τους φορείς που συμμετείχαν.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διεκδικεί όλα τα προβλεπόμενα από το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής της Θεσσαλίας. Επίσης έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την προώθηση αρδευτικών έργων και την αξιοποίηση σχετικής Προδημοσίευσης -Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης πράξεων προς ένταξη στην Παρέμβαση «Έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων», ενημερώνοντας εγκαίρως και λεπτομερώς τους Δήμους της Θεσσαλίας, εκπροσώπους του ΓΟΕΒ και εκπροσώπους των

ΤΟΕΒ της Θεσσαλίας. Στο ερώτημα για την αποπεράτωση των κλειστών δικτύων άρδευσης με επαρκή χρηματοδότηση, έτσι ώστε να συνεχιστεί και να τελειώσει το έργο του Σμοκόβου σύμφωνα και με επικαιροποίηση της μελέτης ¨Λαζαρίδη», επισημάνθηκε ότι αποτελεί αρμοδιότητα του ΥΠΟΜΕΔΙ και με επικαιροποίηση της μελέτης, ο ενδεχόμενος εμπλουτισμός που θα προκύψει θα εξεταστεί επίσης με μέριμνα του ΥΠΟΜΕΔΙ.