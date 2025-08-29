Την ανησυχία και τον προβληματισμό τους από την εξαγγελθείσα κατάργηση της 1ης Στρατιάς με έδρα τη Λάρισα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξέφρασαν βουλευτές, αυτοδιοικητικοί, εκπρόσωποι τοπικών φορέων και στρατιωτικών ενώσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα.

Όσοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του κ. Κουρέτα, επικρότησαν την πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη να γίνει μία ουσιαστική και ολοκληρωμένη συζήτηση σε ένα θεσμικό όργανο, όπως αυτό του Περιφερειακού Συμβουλίου και να ακουστούν ξεκάθαρα όλες οι απόψεις. Οι περισσότερες συνέτειναν στις αρνητικές συνέπειες που θα προκύψουν για την τοπική οικονομία από την κατάργηση της 1ης Στρατιάς, στην αναστάτωση που θα επιφέρει στην καθημερινή ζωή χιλιάδων στρατιωτικών και των οικογένειών τους αλλά και στην αποδόμηση της ισχύος ενός κορυφαίου στρατιωτικού σχηματισμού της χώρας. Ζητήθηκε δε, στο πλαίσιο του εφικτού, περισσότερη ενημέρωση από το ΥΠΕΘΑ για τη σκοπιμότητα της παραπάνω απόφασης.

Δημ. Κουρέτας

Στην εισήγηση του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας υποστήριξε τα εξής: Η κατάργηση της 1ης Στρατιάς δεν έχει μόνο λειτουργικές, αλλά και συμβολικές επιπτώσεις. Σε ένα ιδιαίτερα ρευστό και απρόβλεπτο γεωπολιτικό περιβάλλον –με επίκεντρο την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο– η εικόνα μιας χώρας με πλήρη στρατιωτική συγκρότηση και πολλαπλά επίπεδα διοίκησης ενισχύει την αξιοπιστία και την αποτρεπτική της ισχύ. Η 1η Στρατιά λειτουργούσε ως κόμβος σύνδεσης μεταξύ του Στρατού Ξηράς και των διακλαδικών δομών του ΓΕΕΘΑ, υποστηρίζοντας την υλοποίηση του δόγματος της ολοκληρωμένης εθνικής άμυνας (comprehensive defense). Η ύπαρξη της Στρατιάς λειτουργούσε και λειτουργεί επι δεκαετίες ως διοικητικό εργαλείο διαχείρισης και εξέλιξης του ανώτατου στελεχιακού δυναμικού του Στρατού Ξηράς. Η άμυνα δεν μπορεί να υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση δημοσιονομικές λογικές, ιδίως σε μια εποχή όπου η απειλή δεν είναι θεωρητική, αλλά απολύτως υπαρκτή. Η εθνική ασφάλεια συνιστά δημόσιο αγαθό και θεμέλιο της πολιτικής ανεξαρτησίας. Το κόστος μιας ανεπαρκούς δομής άμυνας σε περίοδο κρίσης υπερβαίνει κατά πολύ οποιαδήποτε ετήσια δημοσιονομική επιβάρυνση.

Η κατάργηση της 1ης Στρατιάς δεν υπηρετεί ούτε τη στρατιωτική αποτελεσματικότητα, ούτε τη γεωπολιτική σταθερότητα, ούτε τις απαιτήσεις της σύγχρονης αποτροπής. Είναι, κατά την άποψή μου, μια πρόωρη, ασύντακτη και εν δυνάμει επιζήμια παρέμβαση σε μια περίοδο όπου η Ελλάδα έχει ανάγκη από ενίσχυση της στρατηγικής της αρχιτεκτονικής – όχι αποδόμηση. Η επανεξέταση της απόφασης, υπό το πρίσμα της ευρύτερης εθνικής στρατηγικής και της διαρκούς αναβάθμισης της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας, δεν είναι απλώς επιθυμητή. Είναι επιβεβλημένη. Η Περιφέρεια είναι στη διάθεσή του υπουργού και έτοιμη να συνδράμει, με όλες της τις δυνατότητες και με κάθε τρόπο το έργο όταν στοχεύει στο καλό των Ενόπλων Δυνάμεων και εγγυάται την Εθνική Ασφάλεια της χώρας».

Τοποθετήσεις

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Βας. Κόκκαλη, ΠΑΣΟΚ Λ. Λιακούλη, ΚΚΕ Γ. Λαμπρούλη, του Δημάρχου Λαρισαίων Αθανάσιου Μαμάκου, του εκπροσώπου της «Συμμαχίας υπέρ των πολιτών» Βας. Πινακά, της Λαϊκής Συσπείρωσης Τάσου Τσιαπλέ, των «Ενωμένων Θεσσαλών» Ν. Χαυτούρα, του ανεξάρτητου συμβούλου Νίκ. Ράπτη, του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Τρυφ. Τσάτσαρου και του προέδρου του ΕΒΕ Μαγνησίας Αρ. Μπασδάνη, ενώ η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Χρύσα Τσαγανού διάβασε επιστολή του Υφυπουργού Χρ. Κέλλα. Οι βουλευτές Καπετάνος, Ρούντας απέστειλαν εκπροσώπους στη συνεδρίαση.

Στην αναστάτωση που επέφερε στους στρατιωτικούς και στις οικογένειές τους η επίμαχη απόφαση αναφέρθηκαν ο πρόεδρος της Ένωσης Στρατιωτικών ΠΕ Λάρισας Πέτρος Μούστος, καθώς και ο πρόεδρος των Αποστράτων Στρατιωτικών Λάρισας κ. Στέφος.