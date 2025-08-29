Δεύτερη αναβολή ζήτησαν και έλαβαν από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου σήμερα οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της άγριας συμπλοκής που έγινε σε παραλία του Νοτίου Πηλίου την Τετάρτη 27 Αυγούστου και αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της προσβολής γενετήσιας ευπρέπειας και σωματικών βλαβών.

Συγκεκριμένα, οι δυο Αθηναίοι ηλικίας 53 και 40 ετών αντίστοιχα, βρέθηκαν το μεσημέρι και ώρα 17:00 μ.μ. στην παραλία “Τζίτζικας” με αδαμιαία περιβολή, προκαλώντας την ενόχληση από λουόμενους που βρισκόταν στην ίδια παραλία με τις οικογένειες τους και τα ανήλικα παιδιά τους. Οι παραθεριστές ζήτησαν επανειλημμένα να φορέσουν τα μαγιό τους, αλλά οι δυο κατηγορούμενοι δεν μπήκαν καν στον κόπο να ικανοποιήσουν το αίτημα τους.

Στην συνέχεια και σύμφωνα με την δικογραφία, οι δυο άντρες έκαναν το μπάνιο τους γυμνοί μέσα στην θάλασσα όπου ανέπτυξαν ερωτικές πράξεις με τα χέρια, προκαλώντας ανησυχία στους ανήλικους κολυμβητές, οι οποίοι βγήκαν έντρομοι και ενοχλημένοι ενώ στην συνέχεια ενημέρωσαν τους γονείς τους.

Ο 34χρονος πατέρας τους πλησίασε και τους ζήτησε να αλλάξουν την στάση τους καθώς υπάρχουν και μικρά παιδιά και γενικότερα ενοχλούνται λουόμενοι και από άλλες οικογένειες που υπήρχαν στην αμμουδιά. Η ένταση αυξήθηκε και οι τρεις εμπλεκόμενοι ήρθαν στα χέρια με τον 34χρονο πατέρα να προσκομίζει στο δικαστήριο γνωμάτευση από το Κέντρο Υγείας Αργαλαστής που δηλώνει ότι υπέστη ξυλοδαρμό σε κεφάλι και πλευρά. Ο 34χρονος επισκέφτηκε επίσης και την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Λάρισας η οποία τον παρέπεμψε σε περεταίρω εξετάσεις καθώς και σε αξονική απεικόνιση για να διαπιστωθούν τυχόν εσωτερικές κρανιοεγκεφαλικές αιμορραγίες πέρα από τους εξωτερικούς μώλωπες που διαπιστώθηκαν από την Ιατροδικαστή. Οι δυο νέες γνωματεύσεις θα προσκομιστούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου, προκειμένου να ενταχθούν στην δικογραφία.

Οι δυο Αθηναίοι ισχυρίστηκαν ότι υπέστησαν αισχρή εξύβριση και ξυλοδαρμό από τον 34χρονο πατέρα τριών παιδιών και μόνιμο κάτοικο Γιαννιτσών, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν προσκομιστεί οι σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις τους.

Η υπόθεση πήρε αναβολή για την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου.

ΜΑΡΙΑΡΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, The Newspaper