Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε το βράδυ της Τετάρτης 10/09 η συναυλία της κορυφαίας ερμηνεύτριας Δήμητρας Γαλάνη, στο πλαίσιο των Τσιτσανείων 2025, που διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Π.Ε. Τρικάλων, τιμώντας και φέτος το έργο και την παρακαταθήκη του σπουδαίου λαϊκού δημιουργού Βασίλη Τσιτσάνη.

Η κορυφαία ερμηνεύτρια Δήμητρα Γαλάνη ανταποκρίθηκε πλήρως στις προσδοκίες του τρικαλινού κοινού, όπως ήταν αναμενόμενο άλλωστε, καθώς πρόκειται για μια σπουδαία καλλιτέχνιδα που συντρόφευσε με τη φωνή της ολόκληρες γενιές.

Ενώνοντας τις δυνάμεις της με την Ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Κατσιγιάννη, και τον εξαιρετικό Βασίλη Κορακάκη, σε ένα εκπληκτικό πρόγραμμα, γεφύρωσε τη λαϊκή μουσική με τη βυζαντινή παράδοση σε μια μοναδική μουσική παράσταση με τίτλο: «Ο Άγιος του Έρωτα και το Θείο Πάθος». Ξεχωριστή συμμετοχή είχε ο Βυζαντινός Χορός του Μουσικού Σχολείου Βόλου, ενισχύοντας τον πνευματικό και συγκινησιακό χαρακτήρα της παράστασης.

Οι ερμηνείες όλων ενθουσίασαν και ταξίδεψαν το πολυπληθές κοινό που γέμισε ασφυκτικά το χώρο, απολαμβάνοντας ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι.

