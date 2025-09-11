Συλλαλητήριο με τρακτέρ, στον κόμβο του «Δέλτα» στον Ε-65, στο ν. Καρδίτσας, αποφάσισε η Πανθεσσαλική σύσκεψη των αγροτών που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου στον Παλαμά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του KarditsaLive.Net η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου και θα συμμετάσχουν τρακτέρ από πολλές περιοχές της Θεσσαλίας θέλοντας να στείλουν ένα μήνυμα τόσο εντός περιφέρειας, όσο και στους αγρότες ολόκληρης της χώρας, πως ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος του αγώνα.

Ταυτόχρονα, όπως ειπώθηκε, θα είναι και ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι θα βρει τους αγρότες μπροστά της από τον Σεπτέμβριο και για όλο τον χρόνο, μέχρι να λυθούν προβλήματα.

Στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ Κώστας Τζέλλας, μίλησε για μία εποχή μεγάλων προβλημάτων με τα χειρότερα εξ αυτών να βρίσκονται μπροστά μας.

Μιλώντας για τους λόγους που έκαναν επιτακτική την πραγματοποίηση της σύσκεψης αναφέρθηκε, μεταξύ των άλλων στον Daniel και τις αποζημιώσεις που δεν δόθηκαν, τα ακαθάριστα ποτάμια και τα μη επισκευασμένα αναχώματα, τα ανύπαρκτα αντιπλημμυρικά.

Έφθασε η ώρα, σημείωσε, δύο χρόνια μετά, να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε να δοθούν οι αποζημιώσεις και για τα μηχανήματα που καταστράφηκαν και για τις ζημιές που έγιναν, να υπάρξει μέριμνα για τους ανθρώπους που έμειναν άστεγοι, να θωρακιστεί ο νομός από νέες πλημμύρες.

Μόνο όταν διεκδικούμε, τόνισε, κερδίζουμε και αυτό έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια. Όσο πιο δυναμικά τόσο περισσότερα παίρνουμε και τόσο σταματάνε οι πολιτικές που οδηγούν στο ξεκλήρισμα.

Πρέπει εδώ σήμερα, πρόσθεσε, να πάρουμε αποφάσεις για το πως θα αντιδράσουμε και να υλοποιήσουμε όλοι μαζί αυτές τις αποφάσεις, χωρίς παρεκκλίσεις.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λάρισας κ. Μαρούδας σημείωσε πως το αγροτικό κίνημα έχει πολλή μεγάλη δύναμη και δεν χρειάζεται να υπάρχει απογοήτευση. Η απογοήτευση πρέπει να γίνει οργή και αγανάκτηση και να διεκδικήσει αλλαγές που μπορούν να γίνουν.

Μίλησε για διαρκή και ανυποχώρητο αγώνα που θα αναγκάσει την κυβέρνηση σε υποχωρήσεις και μη εφαρμογή ακόμα χειρότερων μέτρων που έχει στο συρτάρι και αναφέρθηκε στις πολιτικές επιλογές των τελευταίων δεκαετιών που δημιούργησαν αυτή την κατάσταση και φαινόμενα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Λεπτομέρειες για την κινητοποίηση θα γίνουν γνωστές τις επόμενες ημέρες.

Π.Κ., KarditsaLive.Net