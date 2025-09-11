Τον πολυαγαπημένο μας

γιό, εγγονό, ανεψιό, εξάδελφο, βαφτιστήρι και φίλο

ΓΕΩΡΓΙΟ Θ. ΜΑΝΗ

ΕΤΩΝ 15

Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 12 – 9 – 2025 και ώρα 6.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Παρακαλούμε του συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Δέσποινα Αντάρη και Θωμάς Μάνης

ΟΙ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ Βασιλική Αντάρη

Ευαγγελή Μάνη

ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΝΟΝΟΙ

ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Παρασκευή 12 – 9 – 2025 και ώρα 5.30μ.μ..

2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄Κοιμητηρίου Τρικάλων .

3) Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν

στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΄΄ ΦΛΟΓΑ΄΄

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .