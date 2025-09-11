Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παππού, αδελφό και θείο
ΦΩΤΙΟ ΑΠΟΣΤ. ΒΡΑΚΑ
ΕΤΩΝ 93
Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 12– 9 – 2025 και ώρα 5.30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αποστόλης Βράκας και Αποστολία Τσεργούλα, Κωνσταντίνος Βράκας και Σοφία Φατλέ, Βασίλης Βράκας και Αλεξάνδρα Σταμάτη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Φώτης, Φώτης, Ντίνος, Θεοδώρα, Ευαγγελία, Ραφαέλα , Κατερίνα
Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, την Παρασκευή 12 – 9 – 2025 και ώρα 5.00 μ.μ..
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο της Λεπτοκαρυάς Τρικάλων
Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του Σελίμογλου.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
