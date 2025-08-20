Συνεχίζει ο Δήμος Τρικκαίων να φροντίζει και να μεριμνά για το πράσινο σε περιοχές και γειτονιές των Τρικάλων. Τις τελευταίες ημέρες δόθηκε έμφαση στα πρανή του Ληθαίου ποταμού και στη διαδρομή που αναπλάστηκε στις όχθες του ποταμού.

Το προσωπικό του τμήματος Αστικού πρασίνου (Δ/νση Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης) καθάρισε τα χόρτα, περιποιήθηκε το πράσινο, καλλώπισε σημεία πέριξ του ποταμού, δίπλα από την ποδηλατική διαδρομή, σε σημεία στη γέφυρα πλατείας Βουβής κ.α.

Οι εργασίες προφέρουν μια προσεγμένη, καθαρή, τακτοποιημένη εικόνα στις όχθες, που αποτελούν, πλέον, καθημερινό σημείο περιπάτου και κίνησης ποδηλατών στην πόλη των Τρικάλων.