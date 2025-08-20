Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει ότι, με βάση αποφάσεις της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με:

A. ΔΕΥΑΤ

– προσωρινή στένωση του οδοστρώματος επί της οδού Πατουλιάς και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με τον Εσωτερικό Δακτύλιο των Τρικάλων έως τη διασταύρωσή της με την Νέα Περιφερειακή Οδό Λαρίσης – Τρικάλων – Άρτης την Πέμπτη 21/08/2025 και την Παρασκευή 22/08/2025 από 08:00 έως 15:00 ώρα εκάστης ημέρας, για εργασίες επέκτασης του δικτύου ύδρευσης από τη ΔΕΥΑΤ

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Μαυροκορδάτου και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Ηρακλέους Ρέτου έως τη διασταύρωσή της με την οδό Δημ. Νταή, την Παρασκευή 22/08/2025 από 08:00 έως 15:00 για αποκατάσταση βλάβης σε αγωγό ομβρίων υδάτων από τη ΔΕΥΑΤ

B. ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

– προσωρινή στένωση του οδοστρώματος, επί της Εθνικής οδού Τρικάλων – Ιωαννίνων και στο τμήμα αυτής από την χ/θ 4+490 – Κόμβος Φαλτάκα έως την χ/θ 19+450 – Σιδηροδρομική γραμμή προ εισόδου της πόλεως της Καλαμπάκας (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και συγκεκριμένα επί της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας σε αμφότερα ρεύματα) για την εκτέλεση εργασιών κοπής χαμηλών και ψηλών δέντρων, θάμνων και βλάστησης που βρίσκονται στα ερείσματα της οδού και εμποδίζουν την ορατότητα των πινακίδων και των λοιπών θέσεων της Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ από την Τετάρτη 20/08/2025 έως την Παρασκευή 22/08/2025 και από την Δευτέρα 25/08/2025 έως την Παρασκευή 29/08/2025 και κατά τις ώρες από 06:00 έως 18:00.