Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο
ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜ. ΚΟΚΩΝΗ
ΕTΩΝ 80
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 21 – 8 – 2025 και ώρα 11.00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ευαγγελία Κοκώνη.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δήμητρα Κοκώνη και Ευάγγελος Λιάνος, Ιωάννα Κοκώνη και Χρήστος Λάππας.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χριστίνα και Αναστάσης, Γιώργος, Έκτορας, Αλέξανδρος
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, την Πέμπτη 21 – 8 – 2025 και ώρα 10.30 π.μ.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Λεπτοκαρυάς.
Ο καφές θα προσφερθεί στο Καταφύγιο.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
Αφήστε μια απάντηση