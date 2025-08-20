Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜ. ΚΟΚΩΝΗ

ΕTΩΝ 80

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 21 – 8 – 2025 και ώρα 11.00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ευαγγελία Κοκώνη.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δήμητρα Κοκώνη και Ευάγγελος Λιάνος, Ιωάννα Κοκώνη και Χρήστος Λάππας.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χριστίνα και Αναστάσης, Γιώργος, Έκτορας, Αλέξανδρος

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, την Πέμπτη 21 – 8 – 2025 και ώρα 10.30 π.μ.

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Λεπτοκαρυάς.

Ο καφές θα προσφερθεί στο Καταφύγιο.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».