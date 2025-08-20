Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, κόρη, αδελφή και θεία
ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΛΑΣΚΑ – ΜΠΑΚΑ
ΕΤΩΝ 66
Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 21 – 8 – 2025 και ώρα 11.30 π.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Κωνσταντίνος Μπάκας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αναστασία Μπάκα & Νικόλαος Μότσιος, Γεωργία Μπάκα & Ελευθέριος Τσουτσόπουλος, Νικόλαος Μπάκας & Αναστασία Κόγια, Κωνσταντίνα Μπάκα.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Βασίλειος, Ραφαέλα.
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ: Γεώργιος Παλάσκας
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων, την Πέμπτη 21 – 8 – 2025 και ώρα 11.00 π.μ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
Αφήστε μια απάντηση