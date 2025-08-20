Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, κόρη, αδελφή και θεία

ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΛΑΣΚΑ – ΜΠΑΚΑ

ΕΤΩΝ 66

Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 21 – 8 – 2025 και ώρα 11.30 π.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Κωνσταντίνος Μπάκας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αναστασία Μπάκα & Νικόλαος Μότσιος, Γεωργία Μπάκα & Ελευθέριος Τσουτσόπουλος, Νικόλαος Μπάκας & Αναστασία Κόγια, Κωνσταντίνα Μπάκα.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Βασίλειος, Ραφαέλα.

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ: Γεώργιος Παλάσκας

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων, την Πέμπτη 21 – 8 – 2025 και ώρα 11.00 π.μ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».