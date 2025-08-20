Σημείο συνάντησης της Ποίησης, της Τέχνης και του Πολιτισμού γίνεται για ακόμη μία χρονιά η Λάρισα και η Θεσσαλία, μέσα από το 13ο Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης που πραγματοποιείται από τις 25 ως τις 29 Αυγούστου, φιλοξενώντας περισσότερους από 80 Έλληνες και διεθνείς ποιητές και ποιήτριες.

Το 13ο Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης, που φέτος έχει ως κεντρική θεματική την Ελπίδα, θα πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 29 Αυγούστου 2025, με εκδηλώσεις σε Λάρισα, Πήλιο (Μακρινίτσα), Τρίκαλα, Λίμνη Πλαστήρα (Φυλακτή) και Αθήνα, σε συνεργασία με εμβληματικούς χώρους όπως το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, αλλα και σύγχρονους ζωντανούς πολιτιστικούς χώρους.

Μεταξύ των συμμετοχών ξεχωρίζουν αυτές των Alicia Elsbeth Stallings (A.E.Stallings), καθηγήτριας Ποίησης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και φιναλίστ του βραβείου Πούλιτζερ, καθώς και της Yolanda Castaño (Γιολάντα Καστάνιο), τιμημένης με το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας στην Ισπανία.

Μετά από δύο εισαγωγικές εκδηλώσεις σε Αθήνα και Πήλιο στις 25 Αυγούστου, η επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στις 26 Αυγούστου, στον Κήπο του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας, με αναγνώσεις ποιημάτων, απονομές βραβείων και με τη μουσική συνοδεία της πολυβραβευμένης χορωδίας InDonnation, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Δημήτρη Κτιστάκη, με πιανιστική συνοδεία της βοηθού μαέστρου Φρόσως Κτιστάκη.

Το 13ο Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης διοργανώνεται από τις εκδόσεις “Θράκα” και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, με την υποστήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Υλοποιείται σε συνεργασία με το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, την Πινακοθήκη P.Ar.Co – By the River και τον Κύκλο Ποιητών.

Το Φεστιβάλ στηρίζουν, ακόμη, ο Δήμος Τρικκαίων, ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας, η Πρεσβεία της Ισπανίας στην Ελλάδα, το Literature Across Frontiers, το Wales Arts International και το Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας.

Κεντρική θεματική η Ελπίδα

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου, το πρωί της Τετάρτης, στον Μύλο του Παππά, στην οποία τοποθετήθηκαν ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ.Θωμάς Ρετσιάνης, η ειδική σύμβουλος σε θέματα πολιτισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κ.Κυριακή Σπανού, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, κ. Θάνος Γώγος, η ποιήτρια και καλλιτεχνική συνδιευθύντρια του Φεστιβάλ, κ.Μάρια Ντεγιάνοβιτς, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ.Χαράλαμπος Μπιλλίνης.

«Δύναμη οικουμενική η Ποίηση»

«Είναι ένα Φεστιβάλ που διαρκώς αναπτύσσεται, δυναμώνει, ανθίζει, αφήνοντας τη μελωδία των λέξεων να απλώνεται στη Λάρισα, τη Θεσσαλία, σε όλη την Ελλάδα, αλλά και εκτός συνόρων. Είναι μια γιορτή της Ποίησης και του Ανθρώπου, γιατί η Ποίηση είναι βασικό στοιχείο της ελληνικής ιδιοπροσωπίας, αλλά και μια δύναμη οικουμενική, φορέας λόγου, πολιτισμού και ελπίδας -η ελπίδα, λοιπόν, είναι η φετινή κεντρική θεματική.

Εισερχόμαστε λοιπόν στον κόσμο της Ποίησης, όχι μόνον παίρνοντας μαζί μας την ελπίδα, αλλά και την ισχυρή πεποίθηση ότι η ελπίδα είναι Ποίηση σε ενεστώτα χρόνο και αποκαλύπτει ορίζοντες ενός μέλλοντος ανοιχτού, πολλαπλών και αμέτρητων δυνατοτήτων», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ.Θωμάς Ρετσιάνης.

«Δίνει φωνή στον τόπο και στον λόγο»

«Βρίσκομαι εδώ εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη, με την Περιφέρεια Θεσσαλίας να στηρίζει αυτό το μοναδικό Φεστιβάλ που διοργανώνει η “Θράκα”. Σήμερα, μιλάμε για καιρούς μεγάλων κινδύνων και ανακατατάξεων, αίματος, που μας περιβάλλουν. Είναι ένα Φεστιβάλ που μας φέρνει σε επαφή με την αρχή της Ποίησης, την προφορική ποίηση, αυτή που ενώνει την κοινότητα, ενδυναμώνοντας τη γλώσσα. Η διοργάνωση του Πανθεσσαλικού Φεστιβάλ Ποίησης είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για την τοπική κοινωνία, με τα μέσα που διαθέτει για να παράγει ένα πολιτιστικό γεγονός πανελλήνιας και όχι μόνον εμβέλειας. Παράλληλα, είναι ένα Φεστιβάλ που απλώνεται σε όλη την Περιφέρεια, έχει βρει τον τρόπο να ριζώνει σιγά-σιγά και να δίνει “φωνή” στον τόπο και στον λόγο», σημείωσε, μεταξύ άλλων, από την πλευρά της η ειδική σύμβουλος σε θέματα πολιτισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κ.Κυριακή Σπανού.

«Κινητήρια δύναμη η Ελπίδα»

«Η εποχή μας σε παγκόσμιο επίπεδο μαστίζεται από πανδημίες, καλπάζουσα ανεργία και όλο και πιο συχνά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την κλιματική αλλαγή και τόσα άλλα ζητήματα. Σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο η ελπίδα είναι όχι μόνο παρηγοριά αλλά και κινητήρια δύναμη για αγωνιστικότητα και δραστηριοποίηση για την βελτίωση κάθε κατάστασης που πλήττει την ανθρωπότητα. Είμαι σίγουρος ότι τα ποιήματα αυτής της θεματικής που θα ακουστούν στο φεστιβάλ και που έχουν εμπνευστεί οι δημιουργοί των χωρών που συμμετέχουν θα αποτελέσουν τόπους περισυλλογής και προβληματισμού αλλά και έκφραση της θέσης της ελπίδας στη ζωή μας.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στηρίζει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, τον σύγχρονο πολιτισμό και ενθαρρύνει τις διεθνείς δημιουργικές συνεργασίες. Καλωσορίζω τους ποιητές και τις ποιήτριες που συμμετέχουν στον φεστιβάλ και εύχομαι καλή Επιτυχία στις δράσεις του», υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, στον χαιρετισμό του ο Πρύτανης Θεσσαλίας, κ.Χαράλαμπος Μπιλλίνης.

«Η Ελπίδα μπορεί να είναι ο σπόρος»

«Η θεματική του φετινού φεστιβάλ είναι η Ελπίδα. Η ελπίδα δεν είναι μια απλή λέξη· είναι η δύναμη που μας κάνει να συνεχίζουμε, να δημιουργούμε, να ξεπερνάμε εμπόδια. Είναι η βαθιά πεποίθηση ότι κάτι καλύτερο μας περιμένει, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Από την αυγή της ποίησης, η ελπίδα υπήρχε πάντοτε — άλλοτε ως κατάφαση, άλλοτε ως αμφιβολία — αλλά πάντα ως κινητήρια δύναμη της δημιουργίας. Και αντίστροφα, η ίδια η ποίηση αποτέλεσε πηγή ελπίδας. Σε εποχές κρίσης και αβεβαιότητας, η τέχνη είναι αυτή που μας δίνει το θάρρος να ξαναφανταστούμε τον κόσμο. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να μεταδώσουμε: ότι η ελπίδα μπορεί να είναι ο σπόρος για νέες μορφές ζωής, κοινωνίας και πολιτισμού.

Η καλή συνεργασία με τους τοπικούς θεσμούς και η σταθερή στήριξη των διεθνών φορέων δεν είναι σημαντικές μόνο για την επιτυχία του φεστιβάλ, αλλά και για την ευρύτερη πολιτιστική ζωή της περιοχής μας. Όταν οι πόλεις καλλιεργούν τέτοιους δεσμούς συνεργασίας, αρχίζουν να λειτουργούν ως δημιουργικά οικοσυστήματα — περιβάλλοντα όπου ανθεί η βιώσιμη καλλιτεχνική δημιουργία, όπου οι καλλιτέχνες βρίσκουν ευκαιρίες, και όπου οι κοινωνίες εμπνέονται και εμπλουτίζονται. Αυτό ακριβώς είναι το μέλλον που οραματιζόμαστε για τη Θεσσαλία: μια περιοχή που επενδύει στον πολιτισμό όχι ως πολυτέλεια, αλλά ως θεμέλιο συλλογικής ανάπτυξης και ανανέωσης», σημείωσε ο καλλιτεχνικός διεθυντής του Φεστιβάλ, κ.Θάνος Γώγος.

«Σπουδαίοι ποιητές και ποιήτριες όλων των γενεών»

«Το φετινό Φεστιβάλ διαθέτει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, γεμάτο με σπουδαίους ποιητές και ποιήτριες όλων των γενεών, από κάθε γωνιά της Ελλάδας – τόσο βραβευμένους με κρατικά βραβεία όσο και νέους, ανερχόμενους. Παρουσιάζει επίσης αξιόλογους ποιητές και ποιήτριες από το εξωτερικό, καθώς και μια προσεκτική επιλογή σύγχρονης ευρωπαϊκής ποίησης για το κοινό της Θεσσαλίας.

Η πράξη της συγγραφής ποίησης είναι πράξη ελπίδας· έκφραση πίστης στην προσωπική μας αντίληψη, στα συναισθήματά μας, στη διαίσθηση και στη γνώση μας. Η πράξη του να μοιραζόμαστε την ποίηση, ή οτιδήποτε δημιουργούμε, με τους άλλους είναι επίσης μια πράξη, ίσως ακόμα μεγαλύτερης ελπίδας – η ελπίδα ότι όταν μιλάμε, δεν μιλάμε στο κενό· ότι όσα κάνουμε και δημιουργούμε μεταμορφώνουν όχι μόνο εμάς και τη ζωή μας, αλλά συνεισφέρουν, με κάποιο τρόπο, και στον κόσμο», τονίζει από την πλευρά της η καλλιτεχνική διευθύντρια, κ.Marija Dejanović (Μάρια Ντεγιάνοβιτς).

Δράσεις και βραβεία

Φέτος, στο πρόγραμμα εντάσσεται και μία ξεχωριστή δράση με τίτλο «Δημιουργική Ευρώπη on tour… στη Θεσσαλία», που θα πραγματοποιηθεί στις 27 & 28 Αυγούστου σε Λάρισα, Καρδίτσα και Τρίκαλα, με τη συμμετοχή της Ειρήνης Κομνηνού, διευθύντριας του Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, θα απονεμηθούν και δύο σημαντικά βραβεία. Το Βραβείο Μάκης Λαχανάς για τη συνολική προσφορά του στην ποίηση θα απονεμηθεί στον Γιώργο Χ. Θεοχάρη, ενώ θα ανακοινωθεί και ο νικητής του Βραβείου Θράκα για το καλύτερο ανέκδοτο ποιητικό βιβλίο.

Τοπικοί χορηγοί: Γραφείο Κοινοχρήστων “Ερμής”, Βιβλιοπωλείο Καλτσάς. Χορηγοί επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ3, η ΕΡΤ Λάρισας, η ΕΡΤ Βόλου και το Bookpress.gr.

ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 13ου ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΙΗΣΗΣ

25 – 29 Αυγούστου 2025

Εισαγωγή I, 25. 8. 2025

Αθήνα, Zátopek

Συνδιοργάνωση με τον Κύκλο Ποιητών

Παρουσιαστής: Δημήτρης Αγγελής

19:30

Ανάγνωση Ποίησης

Μαρία Κουλούρη, Miguel Rodriguez Monteavaro (Ισπανία), Γιώργος Κεντρωτής

Βιβλιοπαρουσίαση

Yolanda Castaño*: «Όταν παύω να είμαι λουλούδι, ενοχλώ» (Μετ. Δημήτρης Αγγελής)

Ανάγνωση Ποίησης

Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης, John Tripoulas (ΗΠΑ/Ελλάδα)

*Yποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας και την Πρεσβεία της Ισπανίας στην Ελλάδα

Εισαγωγή II, 25. 8. 2025

Βόλος, Μακρινίτσα

Art Café

Την εκδήλωση συνοδεύουν μουσικά η Μαρίνα Βολουδάκη και ο Σπυρίδωνας.

Παρουσιάστρια: Λίνα Φυτιλή

19:00 – 19:10

Eισαγωγικός χαιρετισμός

Θάνος Γώγος, Διευθυντής του Φεστιβάλ

19:10 – 19:20

Ζωντανή Μουσική

19:20 – 20:15

Ανάγνωση Ποίησης

Συμμετέχοντες: Ivana Maksić (Σερβία), Ανθή Δρίλλια, Λίνα Φυτιλή, Dragica-Anta Djipalo Patsea (Ελλάδα/Σερβία), Φοίβη Γιαννίση, Άννα Εμμανουήλ, Βικτώρια Τσιόκου, Μίνα Πατρινού, Αριστοτέλης Πιττάρης

20:15 – 20:25

Ζωντανή Μουσική

20:25 – 21:40

Ανάγνωση Ποίησης

Συμμετέχοντες: Martin Figura (Ηνωμένο Βασίλειο), Ελένη Κοσμά, Έλενα Ψαραλίδου, Δημήτρης Βούλγαρης, Ελισάβετ Αρσενίου, Ειρήνη Βογιατζή, Višnja Begović (Σερβία), Γεωργία Τσουκαλοχωρίτη, Χαριτίνη Μαλισσόβα, Μάριος Χατζηπροκοπίου, Αλέξιος Μάινας

21:40- 21:50

Ζωντανή Μουσική

Ημέρα Έναρξης, 26. 8. 2025

Λάρισα

Κήπος Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας

Ο Αθανάσιος Ζέρβας και η Μαρσέλα Λένα θα διαβάσουν τις μεταφράσεις των ποιημάτων.

Την εκδήλωση συνοδεύει μουσικά η πολυβραβευμένη χορωδία InDonnation, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Δημήτρη Κτιστάκη, με πιανιστική συνοδεία της βοηθού μαέστρου Φρόσως Κτιστάκη.

Παρουσιάστρια: Χρύσα Βουλγαράκη

19:30 – 20:00

Κτήριο Διαχρονικού Μουσείου

Εγκαίνια της έκθεσης τέχνης «Hopeless Romantic / Φρούδες ελπίδες: Η προσέγγιση της πραγματικότητας μέσω της αυταπάτης».

Σχεδιασμός και επιμέλεια: Αντιγόνη Καψάλη

20:00 – 20:10

Κήπος Διαχρονικού Μουσείου

Ζωντανή Μουσική

20:10 – 20:35

Τελετή Έναρξης

Εισαγωγικοί χαιρετισμοί:

Θάνος Γώγος, Διευθυντής του Φεστιβάλ

Θανάσης Μαμάκος, Δήμαρχος Λαρισαίων

Δημήτρης Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Σίσσυ Παπαθανασίου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Γραμμάτων Υπουργείου Πολιτισμού

Θωμάς Ρετσιάνης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων

Χαράλαμπος Μπιλλίνης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Δημήτρης Αγγελής, Πρόεδρος Κύκλου Ποιητών, Διευθυντής Φρέαρ

Κώστας Κατσουλάρης, Πρόεδρος Εταιρείας Συγγραφέων, Διευθυντής Bookpress

20:35 – 20:50

Βραβείο Μάκης Λαχανάς

Το Βραβείο Μάκης Λαχανάς για τη συνολική προσφορά στην ελληνική ποίηση θα απονεμηθεί στον Γιώργο Χ. Θεοχάρη. Το βραβείο θα απονεμηθεί από τον Θωμά Ρετσιάνη, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων.

Ο ποιητής θα διαβάσει ποιήματά του.

Ομιλητής: Σωτήρης Παστάκας

20:50 – 21:25

Ανάγνωση Ποίησης

Συμμετέχοντες: Alicia Stallings (ΗΠΑ/Ελλάδα), Martin Figura (Ηνωμένο Βασίλειο), Yolanda Castaño (Ισπανία), Θάνος Γώγος

21:25 – 21:35

Ζωντανή Μουσική

21:35 – 21:45

Βραβείο Θράκα

Ο/Η νικητής/τρια του Βραβείου Θράκα για την Πρώτη Ανέκδοτη Ποιητική Συλλογή θα διαβάσει ποιήματά του/της. Το βραβείο θα απονεμηθεί από τον Σωτήρη Παστάκα.

21:45 – 22:20

Ανάγνωση Ποίησης

Συμμετέχοντες: Zoë Skoulding (Ουαλία), Αριστέα Τσάντζου, Marianne Catzaras (Τυνησία), Δημήτρης Αγγελής

22:20 – 22:30

Ζωντανή Μουσική

Ημέρα “Χρήστος Διαμαντής”, 27. 8. 2025

Καρδίτσα, Φυλακτή

Αυλή Δημοτικού Σχολείου Φυλακτής – Πολιτιστικό Κέντρο Χρήστος Διαμαντής

Την εκδήλωση συνοδεύει μουσικά ο Απόστολος Γουγουλάκης.

Παρουσιαστής: Χρήστος Κολτσίδας

20:00 – 20:10

Εισαγωγικοί χαιρετισμοί

Θάνος Γώγος, Διευθυντής του Φεστιβάλ

Σίσσυ Παπαθανασίου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Γραμμάτων Υπουργείου Πολιτισμού

Παναγιώτης Νάνος, Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα

20:10 – 21:00

Ανάγνωση Ποίησης

Συμμετέχοντες: Κλεοπάτρα Λυμπέρη, Ράνια Ορφανάκου, Παναγιώτης Νάνος, Ηλίας Μπαρτζιώκας, Βίκυ Τριανταφύλλου, Αλέξανδρος Δεδηλιάρης, Γεωργία Γιώτα, Βαγγέλης Μπριάνας, Αφροδίτη Τσιώλη, Ηλίας Διαμαντής

21:00 – 21:10

Ζωντανή Μουσική

21:10 – 21:50

Ανάγνωση Ποίησης

Συμμετέχοντες: Alicia Stallings (ΗΠΑ / Ελλάδα), Marija Dejanović (Κροατία/Ελλάδα), Άγγελος Μπέρτος

21:50 – 22:00

Ζωντανή Μουσική

22:00 – 22:30

Ανάγνωση Ποίησης

Συμμετέχοντες: Catrin Menai (Ουαλία), Ειρήνη Καραγιαννίδου, Τζένη Φουντέα

22:30 – 22:40

Ζωντανή Μουσική

Ημέρα “Χρήστος Διαμαντής”, 27. 8. 2025

Λάρισα

P.Ar.Co – By the River

Την εκδήλωση συνοδεύει μουσικά ο Βαγγέλης Μπουντουλούλης στην κιθάρα.

Παρουσιάστρια: Ελένη Αναστασοπούλου

19:30 – 19:35

Eισαγωγικός χαιρετισμός

Ελένη Αναστασοπούλου, Εκπρόσωπος της Πινακοθήκης P.Ar.Co – By the River

19:35 – 19:45

Ζωντανή Μουσική

19:45 – 20:20

Ανάγνωση Ποίησης

Συμμετέχοντες: Ηλίας Κουρκούτας, Χρύσα Μαστοροδήμου, Πέτρος Σκυθιώτης, Αθανάσιος Τζίκας, Χρύσα Αλεξίου, Πέτρος Ισαακίδης, Γιάννης Ζαραμπούκας

20:20 – 21:10

Παρουσιαση βιβλίων

Helen Ivory: «Η κατασκευή της μάγισσας» (Μετ. Νικόλας Κουτσοδόντης, Κατερίνα Ηλιοπούλου)

Ivana Maksić: «Οι μπολσεβίκοι δεν φοράνε νυχτικά» (Μετ. Χρήστος Κολτσίδας)

Για τα βιβλία θα μιλήσει ο Νικόλας Κουτσοδόντης.

Ποιήματά τους θα διαβάσουν οι ποιήτριες στην γλώσσα τους και σε ελληνική απόδοση η ηθοποιός Χρυσούλα Χρήστου

21:10 – 21:20

Ζωντανή Μουσική

21:20 – 22:00

Ανάγνωση Ποίησης

Συμμετέχοντες: Ισιδώρα Μοροσού, Μαρίνα Παπαδημητρίου, Αργύρης Κόσκορος, Θ.Π. Ζαφειρίου, Θανάσης Κριτσινιώτης, Δημήτρης Π. Κρανιώτης, Λάμπρος Αναγνωστόπουλος, Κωστής Παπαζάκ

22:00 – 22:10

Ζωντανή Μουσική

Τέταρτη Ημέρα, 28. 8. 2025

Τρίκαλα

Θεατράκι του Ληθαίου

Η εκδήλωση θα συνοδεύεται από ζωντανή μουσική.

Παρουσιαστής: Νικόλας Κουτσοδόντης

20:00 – 20:10

Εισαγωγικοί χαιρετισμοί

Μιχαήλ Λάππας, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Δήμου Τρικκαίων

Θάνος Γώγος, Διευθυντής του Φεστιβάλ

Ειρήνη Κομνηνού, Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης /ΥΠΠΟ, Project Manager του Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας

20:10 – 20:20

Ζωντανή Μουσική

20:20 – 20:50

Ανάγνωση Ποίησης

Συμμετέχοντες: Κώστας Καναβούρης, Γεωργία Κολοβελώνη, Παρασκευή Αλέξη, Απόστολος Γουγουλάκης, Ελένη Αλεξίου

20:50 – 21:00

Ζωντανή Μουσική

21:00 – 21:40

Ανάγνωση Ποίησης

Συμμετέχοντες: Miguel Rodriguez Monteavaro (Ισπανία), Helen Ivory (Ηνωμένο Βασίλειο), Yolanda Castaño (Ισπανία), Θωμάς Τσαλαπάτης, Marianne Catzaras (Τυνησία)

21:40 – 21:50

Ζωντανή Μουσική

21:50 – 22:15

Ανάγνωση Ποίησης

Συμμετέχοντες: Ηλίας Κεφάλας, Zita Iszó (Ουγγαρία/Τσεχία), Σωκράτης Καμπουρόπουλος

Ημέρα Λήξης, 29. 8. 2025

Λάρισα

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα

Παρουσιάστρια: Κωνσταντίνα Καρυδάκη

19:50 – 20:00

Εισαγωγικοί χαιρετισμοί

Θάνος Γώγος, Διευθυντής του Φεστιβάλ

Θωμάς Ρετσιάνης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων

Τασούλα Τσιλιμένη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

20:00 – 21:35

Μαραθώνιος Ποίησης

Συμμετέχοντες: Ελένη Αναστασοπούλου, Λάμπρος Παπαδήμας, Παύλος Καστανάρας, Βάλια Τσιλιμένη, Γιώργος Σαράτσης, Ιωάννα Γιαννακοπούλου, Τώνια Τσαρούχα, Νικόλας Κουτσοδόντης, Σταύρος Ζαφειρίου, Μαρία Ρέστα, Βεατρίκη (Μπέττυ) Σαΐας-Μαγρίζου, Τασούλα Τσιλιμένη, Σωτήρης Παστάκας, Marija Dejanović (Κροατία/Ελλάδα), Χρήστος Κολτσίδας, Zita Iszó (Ουγγαρία/Τσεχία)

21:35 – 21:55

Οπτικοακουστική περφόρμανς

Zoe Skoulding και Catrin Menai (Ουαλία):

Coastal Echoes**: να ονοματίζεις τον κόσμο ξανά

**Το πρόγραμμα Coastal Echoes διοργανώνεται από το Literature Across Frontiers και υποστηρίζεται από το Wales Arts International.