Σε ευχαριστήριο το ΔΣ του Συλλόγου αναφέρει τα ακόλουθα:

Με μεγάλη επιτυχία ο Σύλλογος μας πραγματοποίησε την πρώτη του εκδήλωση το Σάββατο 16-8-2025 στην πλατεία του Μαυρελίου. “Χορεύοντας στον τόπο μας” ξύπνησαν μνήμες παράδοσης και στήθηκε ένα γνήσιο ελληνικό γλεντι με πλήθος κόσμου!

Αισθανόμαστε την ανάγκη να πούμε δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους αγκάλιασαν την προσπάθεια μας, μας στήριξαν και μας τίμησαν με την παρουσία τους: την Αντιπεριφεριάρχη της Π.Ε. Τρικάλων κα Χρύσα Ντιντή, τον διευθυντή της Π.Ε. Τρικάλων κ.Γεώργιο Παπανικολάου ,την εκπρόσωπο του Δήμου Τρικκαίων κα Λίτσα Ζαχαράκη, τον Πρόεδρο Μαυρελίου κ.Νίκο Κλεισιάρη, τον πρόεδρο του συλλόγου Αχελινάδας κ.Νίκο Μπαμπανάτσα και τους εκπροσώπους των πολιτιστικών συλλόγων.

Θερμές ευχαριστίες στο Σύλλογο Συκέας Ελασσόνας “Τιταρήσιος”,στο Χορευτικό Εργαστήρι” Επί Σταγών”, στη Χορευτική Ομάδα Αγίου Νεκτάριου Τρικάλων, στον Μορφωτικό Σύλλογο Ριζωματιανών και στους χορευτές του Συλλόγου μας που ζωντάνεψαν με το κέφι τους τη διοργάνωση!

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον χοροδιδάσκαλο μας Γιάννη Κώττη για την προτροπή του στην αναβίωση των εθίμων,των χορών και των τραγουδιών του χωριού μας!

Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές για την πολύτιμη συνεισφορά τους, καθώς και τους καλλιτέχνες του μουσικού σχήματος που μας διασκέδασαν!

Τέλος ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς της εκδήλωσης: την Γαλακτοβιομηχανία Τρίκκη, τα s/m Σκλαβενίτης και τον κ. Νίκο Καραχάλιο, για την έμπρακτη στήριξη τους και την Π.Ε. Τρικάλων για την πολύτιμη συνεισφορά της.

Ζητάμε προκαταβολικά συγγνώμη,αν τυχών παραλείψαμε να ευχαριστήσουμε κάποιον προσωπικά.

Με εκτίμηση το Δ.Σ του Συλλόγου Γυναικών Μαυρελίου