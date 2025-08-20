Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓ. ΧΑΜΨΑ

ΕΤΩΝ 84

Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 21 – 8 – 2025 και ώρα 2.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ελάτης Τρικάλων .

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ευαγγελία Χαμψά και Γεώργιος Χρυσόμαλλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Νικόλαος , Καλλιόπη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ελάτης , την Πέμπτη 21 – 8 – 2025 και ώρα 1.30μ.μ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου ».