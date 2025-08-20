Συνελήφθη, χθες (19-08-2025) το πρωί στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι κατά τον έλεγχο βρέθηκε, μέσα σε τσαντάκι μέσης, και κατασχέθηκε -1- αναδιπλούμενο μαχαίρι τύπου πεταλούδα.

Επίσης, συνελήφθη, χθες (19-08-2025) το βράδυ στον Βόλο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι κατελήφθη να κατέχει μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ηρωίνης, βάρους -0,36- γραμμαρίων και -1- ναρκωτικό δισκίο, χωρίς ιατρική συνταγή, τα οποία κατασχέθηκαν.