Έναν καλό του φίλο, τον Γιώργο Αποστολόπουλο που έφυγε από τη ζωή, από την πατρίδα του την Πάτρα αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας.

Δείτε την ανάρτησή του:

«Έφυγε ένας καλός φίλος και λάτρης του στίβου. Ο Γιώργος Αποστολόπουλος. Ο Γιώργος ήταν πάνω δέκα χρόνια μεγαλύτερος μου. Τον ειχα προλάβει ως αθλητή. Είχε 3.47 στα 1500 Μ τη δεκαετία του 70. Με έπαιρνε με το αμάξι του για προπόνηση στο δάσος της καλόγριας. Το 1982 είχε εισηγηθεί μαζί με τον Ιορδάνη Κερασιδη στην τοπική επιτροπή του ΣΕΓΑΣ Β Πελοποννήσου όταν προπονητής ήταν ο Βασίλης σεβαστής να μπω στο ΔΣ της τοπικής επιτροπής ως εκπρόσωπος των αθλητών τότε.

Το μαγαζί του Γιώργου στην Αγίου Νικολάου ήταν στέκι για πολλούς αθλητές στίβου το 80. Τον έβρισκα μέχρι που πέθανε η μάνα μου πολύ συχνά για περπάτημα στο Γηροκομείο στις στροφές. Δεν ήθελε να γεράσει μου είχε πει. Μπαμ και κάτω. Έτσι και έγινε. Κάπως έτσι επιθυμώ και εγώ. Πάνω στο ποδήλατο σε βαθιά γεράματα.

Γιώργο το Σάββατο θα τα πούμε…..».