Οι μικροί μας αναγνώστες, μεταμορφωμένοι σε ατρόμητους Βιβλιοντετέκτιβ, κλήθηκαν να βάλουν σε σειρά την «μπερδεμένη» ιστορία του κόμικ: «Η πόλη με τις χρυσές σκεπές» και να ανακαλύψουν τα κρυμμένα μυστικά του. Με πυξίδα τη φαντασία, τη συνεργασία και τη χαρά της ανάγνωσης, κατάφεραν να λύσουν το παζλ και να ζωντανέψουν την περιπέτεια.

Το ταξίδι όμως δεν τελείωσε εκεί. Μέσα από το παιχνίδι, τα παιδιά ανακάλυψαν νέους τρόπους να διαβάζουν, να αφηγούνται και να μοιράζονται ιστορίες. Η Βιβλιοθήκη γέμισε γέλια, ενθουσιασμό και δημιουργικές ιδέες, αποδεικνύοντας ότι κάθε βιβλίο είναι μια πύλη που ανοίγει σε κόσμους γεμάτους φως και φαντασία.

Σας περιμένουμε στην επόμενή μας δράση με τίτλο: «Μουσικά Κυπελλο-καλαμάκια» που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Αυγούστου και ώρα 12 μ.μ.