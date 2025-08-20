Ο Δήμος Μετεώρων, με αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής ευαισθησίας, προχώρησε στην άμεση κατασκευή ειδικής ράμπας πρόσβασης για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) στο Δημοτικό Σχολείο Βασιλικής, ανταποκρινόμενος χωρίς καθυστέρηση σε σχετικό αίτημα γονέων και εκπαιδευτικών. Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών του Δήμου για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας και της ίσης μεταχείρισης όλων των μαθητών, με στόχο την ενίσχυση ενός σχολικού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν έγκαιρα και πλέον το σχολείο είναι καθ’ όλα έτοιμο να υποδεχθεί τους μαθητές για τη νέα σχολική χρονιά, παρέχοντας ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες φοίτησης για όλους.

Δήλωση του Δημάρχου Μετεώρων, Λευτέρη Αβραμόπουλου: «Η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι αυτονόητο δικαίωμα για κάθε παιδί. Η κατασκευή της ράμπας στο Δημοτικό Σχολείο Βασιλικής δεν είναι απλώς ένα τεχνικό έργο – είναι μια ξεκάθαρη δήλωση σεβασμού και φροντίδας προς τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα στην εκπαιδευτική κοινότητα, εξασφαλίζοντας ότι τα σχολεία μας είναι λειτουργικά, ασφαλή και προσβάσιμα για όλους».