Πανεπιστήμια: Ποιοι φοιτητές δικαιούνται δωρεάν πακέτα με τρόφιμα και είδη σπιτιού – Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Στην στήριξη των φοιτητών στοχεύει το πρόγραμμα «Σου έχω Δέμα», που τους προσφέρει εντελώς δωρεάν πακέτα με τρόφιμα και είδη σπιτιού. Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τους δικαιούχους και την ημερομηνία που ανοίγουν οι αιτήσεις.

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής συνεχίζει και φέτος το κοινωνικό του έργο με την ανανέωση του προγράμματος «Σου έχω Δέμα», μιας σημαντικής πρωτοβουλίας στήριξης φοιτητών που προέρχονται από οικονομικά ευάλωτες οικογένειες και σπουδάζουν σε ΑΕΙ εκτός Αττικής.

Μέσα από το πρόγραμμα, οι δικαιούχοι φοιτητές λαμβάνουν σε τακτική βάση πακέτα με είδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα, καθαριστικά και είδη σπιτιού, προσφέροντας ουσιαστική ανακούφιση στο κόστος διαβίωσης των νέων που ζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, οι αιτήσεις για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά υποβάλλονται από τις 3 έως τις 21 Νοεμβρίου 2025 και αφορούν τόσο τους πρωτοετείς φοιτητές όσο και τους φοιτητές παλαιότερων ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να:

Κατεβάσουν την αίτηση από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

Καταθέσουν τα δικαιολογητικά στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου (υπόγειο Δημαρχείου), από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:30 – 14:00.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα κατάθεσης μέσω εκπροσώπου, για όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν οι ίδιοι.

Το «Σου έχω Δέμα» αποτελεί μία από τις πιο στοχευμένες κοινωνικές δράσεις του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, που αποδεικνύει στην πράξη πως η κοινωνική πολιτική μπορεί να έχει ουσία και συνέχεια.

Ο Δήμος μεριμνά για τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, στηρίζοντας τους νέους που προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με αξιοπρέπεια.

Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει την κοινωνική συνοχή, προάγει την αλληλεγγύη και στέλνει το μήνυμα ότι κανένας φοιτητής δεν πρέπει να νιώθει μόνος στην προσπάθειά του για ένα καλύτερο μέλλον.