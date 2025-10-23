επιχορήγηση, σύμφωνα με το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, κυμαίνεται από 35% έως 75% του συνολικού κόστους εργασίας, για διάστημα 12 μηνών, ανάλογα με την ηλικία και τα χαρακτηριστικά των ωφελουμένων.

Αρχές Ιανουαρίου σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews ξεκινάει το πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για 40.000 ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω, με προτεραιότητα στις γυναίκες και στους ανέργους άνω των 50 ετών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ, ενώ η επιχορήγηση κυμαίνεται από 35% έως 75% του συνολικού κόστους εργασίας, για διάστημα 12 μηνών, ανάλογα με την ηλικία και τα χαρακτηριστικά των ωφελουμένων. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 1.088 ευρώ μηνιαίως.

Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη.

Οι αποζημιώσεις του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα και Επιδόματος Αδείας συμπεριλαμβάνονται στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των μηνών που καταβάλλονται.

Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους το ανώτερο μέχρι 25 ημέρες ασφάλισης.

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον άνω του ενός μήνα κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 στο οποίο έχει αναρτηθεί η εντολή κενής θέσης από την επιχείρηση, που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Οι ωφελούμενοι οφείλουν:

α) να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους,

β) να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο ΑΣΔ,

γ) είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

Εξαιρέσεις

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή:

– Για άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υποβολής της εντολής κενής για ένταξη στο πρόγραμμα από την επιχείρηση:

είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους.

είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με ίδια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα).

είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπ ου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την ενταχθείσα επιχείρηση.

είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α ́ βαθμού εξ αίματος ή εξ ́ αγχιστείας με τον εργοδότη.

– ατόμων που προσελήφθησαν από την επιχείρηση μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

– για εργαζόμενους που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου).

– για άτομα που:

– είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε. και εταίροι σε Ε.Π.Ε. και στις Ι.Κ.Ε.

– είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.

– είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων

– είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των ΚοινΣεπ)

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της εντολής κενής θέσης (ημερολογιακά).

Ως μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της εντολής κενής θέσης θεωρείται:

α) η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,

β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση,

γ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου,

δ) η οικειοθελής αποχώρηση που λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4488/2017 (Α 1́ 37),

ε) η θέση εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα και

στ) η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης από την εργασία του άρθρου 325 του Α.Κ.

Στις περιπτώσεις από α) έως δ) η επιχείρηση, προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα, πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της εντολής κενής θέσης.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού, αλλά έχει προβεί σε προγενέστερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου, μέσα στον ίδιο μήνα που έχει λάβει χώρα η μείωση, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

