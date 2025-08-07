Το προφίλ του συγκεκριμένου προσώπου, όπως αποτυπώνεται στα σχετικά έγγραφα, ήταν αυτό ενός τυπικού αγρότη της επαρχίας. Με καταγωγή από ορεινό χωριό και συμμετοχή σε προγράμματα επιδότησης, είχε καταφέρει να εξασφαλίσει σημαντικά χρηματικά ποσά μέσω ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Ωστόσο, οι αναλήψεις, οι επενδύσεις και η αγορά ενός οχήματος υψηλής αξίας αποτέλεσαν την αρχή για την ενεργοποίηση του συναγερμού στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον η χρονική αλληλουχία των αγορών και επενδύσεων, καθώς και η διαδρομή των χρημάτων που κατέληξαν σε πλατφόρμες ψηφιακών συναλλαγών, όπου ο εντοπισμός τους καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολος χωρίς εξειδικευμένα εργαλεία. Η υπόθεση δεν θεωρείται μεμονωμένη. Πηγές της Αρχής επισημαίνουν ότι υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις που ερευνώνται, ιδίως στον αγροτικό τομέα, όπου τα προγράμματα ενισχύσεων της Ε.Ε. παρουσιάζουν «χαλαρά φίλτρα ελέγχου».