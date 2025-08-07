Σε εξέλιξη βρίσκονται οι τελευταίες εργασίες καθαρισμού και ευπρεπισμού στην ανακαινισμένη Κεντρική Πλατεία Τρικάλων, με συνεργεία να φροντίζουν τις λεπτομέρειες ώστε ο χώρος να είναι σύντομα έτοιμος για χρήση.

Μετά από πάνω από τρία χρόνια εργασιών και καθυστερήσεων, οι πολίτες παρακολουθούν πλέον τις κινήσεις που φανερώνουν ότι η πλατεία μπαίνει στην τελική ευθεία. Καθαρίζονται τα σιντριβάνια, ελέγχονται τα φωτιστικά, τοποθετούνται υποδομές και γίνεται περιποίηση του πρασίνου.