Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων απευθύνει πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς της Γενικής και Ειδικής Αγωγής για υποβολή δήλωσης οριστικής τοποθέτησης σε οργανικές θέσεις που προέκυψαν μετά από τη δημιουργία νέων θέσεων στους σχολικούς πίνακες.

Η πρόσκληση αφορά τους εξής κλάδους:

ΠΕ60 – Νηπιαγωγοί

ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών

ΠΕ91.01 – Θεατρικών Σπουδών

ΠΕ60ΕΑΕ, ΠΕ70ΕΑΕ-ΠΕ61, ΠΕ71 – Ειδικής Αγωγής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί:

Που είχαν ζητήσει βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση τον Οκτώβριο του 2024.

Που μετατέθηκαν φέτος στο ή από το ΠΥΣΠΕ Τρικάλων και κατέλαβαν οργανική θέση.

Που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Τρικάλων είτε από πρόσφατη απόφαση είτε από συμπληρωματικές μεταθέσεις του ΥΠΑΙΘ.

Προθεσμία υποβολής αίτησης:

Από Τετάρτη 7 Αυγούστου 2025 έως και Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025.

Οι αιτήσεις κατατίθενται:

Αυτοπροσώπως στα γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Τρικάλων

Ή ηλεκτρονικά υπογεγραμμένες στο email: [email protected]

Συνημμένα έντυπα:

Αίτηση – δήλωση τοποθέτησης (έως 20 προτιμήσεις)

Πίνακας με τις διαθέσιμες οργανικές θέσεις

Η διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο του άρθρου 77 του Ν. 5218/2025 και αφορά εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να κατοχυρώσουν νέα οργανική θέση στον νομό Τρικάλων.