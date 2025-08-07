Το Καλοκαίρι Στο Νότο επιστρέφει με το νέο βίντεο που συγκεντρώνει ήδη από τις πρώτες ώρες προβολής χιλιάδες views σε όλες τις πλατφόρμες! Μια ταινία μικρού μήκους γεμάτη με την αυθεντικότητα, την «κουζουλάδα» και την ευρηματικότητα των Κρητικών Γιαγιάδων που πρωταγωνιστούν σε μια ακόμη μοναδική περιπέτεια!

Μια συναρπαστική ιστορία που σκορπάει άφθονο γέλιο και σε κρατάει σε αγωνία μέχρι το τελευταίο λεπτό! Γιαγιάδες ντυμένες Darth Vader από το Star Wars – έτοιμες για δολιοφθορές και καταστροφές, χειροποίητοι διαστημικοί πύραυλοι που εκτοξεύονται, μυστικά σχέδια με το παπαδοπαίδι που ταΐζει πρόβατα και είναι και απόφοιτός του ΜΙΤ, ένα διαφορετικό παραδοσιακό First Dates στην πλατεία του χωριού, αλλά και το μεγαλύτερο γλέντι που έχει γίνει ποτέ, έρχονται σε μια καθηλωτική πλοκή γεμάτη Κρήτη!

Όλα ξεκίνησαν κάπου στα βάθη της Κρήτης, όπου δύο χωριά μοιράζονται σαν γείτονες, για χρόνια την ίδια Γή! Ώσπου το ένα ερήμωσε και το άλλο έγινε κεφαλοχώρι!

Η Σταλίδα απέκτησε σχολείο, υπηρεσίες, καφενεία… Το μικρότερο, η Σταλίτσα έμεινε με κατοίκους που μετριούνται στα δάχτυλα της μιας παλάμης. Μια χαρά τους είχε μείνει! Το γλέντι τους! Η Γιορτή με τα Ντολμαδάκια, όπου για μια ημέρα γέμιζαν οι δρόμοι!

Όλα κυλούσαν ομαλά ώσπου το Κεφαλοχώρι, η Σταλίδα, έκανε ένα μεγάλο λάθος!

Προγραμμάτισε ένα μεγάλο γλέντι την ημέρα που είχε και η Σταλίτσα! Αυτό δεν ήταν απλά σύμπτωση. Ήταν πρόκληση! Η βεντέτα είχε ξεκινήσει!

Μέσα σε λίγες μέρες, το παλιό ελαιουργείο του χωριού μετατράπηκε σε κέντρο επιχειρήσεων. Σχέδια, χάρτες, μηχανισμοί και ένας μυστικός στόχος! Να στείλουν τα ντολμαδάκια τους στο διάστημα, προκαλώντας παγκόσμιο ενδιαφέρον για το γλέντι τους!

Την νέα περιπέτεια υπογράφουν ξανά σε επίπεδο σεναρίου και σκηνοθεσίας ο Γιώργος Μπαλοθιάρης και η Γωγώ Βερίγου με αφορμή την 22η Season της θρυλικής Παγκρήτιας ραδιοφωνικής εκπομπής «Καλοκαίρι Στο Νότο» που παρουσιάζουν! Ακόμα ένα viral βίντεο γεμάτο με όλα όσα έχουμε αγαπήσει τόσα χρόνια, που κηρύσσει ουσιαστικά και την έναρξη των διακοπών του Αυγούστου!