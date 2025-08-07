Συνεχίζοντας αδιάκοπα «το ταξίδι» της ψηφιακής επανάστασης στον αγροτουρισμό, η Αγροξενία και το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο πραγματοποίησαν το δεύτερο σταθμό της πρωτοποριακής τους συνεργασίας στο Βόλο! Μετά την πρώτη επιτυχημένη εκδήλωση στην Ξάνθη, η καρδιά της Θεσσαλίας χτύπησε δυνατά, φιλοξενώντας μια ημερίδα που ανέδειξε πώς η παράδοση συναντά την καινοτομία και μαζί ανοίγουν το δρόμο για το μέλλον της ελληνικής υπαίθρου.



Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με τη συνδιοργάνωση του Επιμελητηρίου Μαγνησίας και τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας την Πέμπτη 31 Ιουλίου 2025 το απόγευμα, ανέδειξε τη δύναμη της συνεργασίας- συστράτευσης, την καινοτομία και το όραμα για έναν αγροτουρισμό που σέβεται το περιβάλλον και την παράδοση και υποδέχεται το σύγχρονο ταξιδιώτη, προσφέροντάς του αυθεντικές και πλούσιες εμπειρίες από τη μαγνησιώτισσα ύπαιθρο.

Στην πλούσια σε γνώση και έμπνευση στοχευμένη ημερίδα επαγγελματίες, επιχειρηματίες και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων ενημερώθηκαν για τη συνεργασία της Αγροξενία και του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου, με πρώτο άξονα αυτής της συνέργειας το ευρωπαϊκό διακρατικό πρόγραμμα DigAccessAgrotourism.

Για την ακρίβεια είχαν τη μοναδική ευκαιρία και δυνατότητα να λάβουν γνώση για τις στρατηγικές και τα ψηφιακά εργαλεία που μεταμορφώνουν τον τρόπο που η ελληνική ύπαιθρος δύναται να προσελκύσει τον «έξυπνο επισκέπτη-τουρίστα» του σήμερα, για το πώς η Ιταλία πρωτοπορεί στο διεθνές στερέωμα του αγροτουρισμού, για βέλτιστες πρακτικές κ.λπ.

Ταυτόχρονα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε καίρια θέματα όπως ενδεικτικά: α) η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και ο απαιτούμενος συνδυασμός της με τη βιωσιμότητα και την ανάδειξη των τοπικών χαρακτηριστικών, που συνθέτουν μια μοναδική εμπειρία για τον επισκέπτη, β) ο μετασχηματισμός μια αγροτουριστικής επιχείρησης σε λειτουργικό επιχειρηματικό σχήμα με ταυτότητα και προστιθέμενη αξία, γ) η ανάδειξη του αγροτουριστικού προϊόντος ως μοχλού βιώσιμης και εξωστρεφούς ανάπτυξης, με τη βοήθεια ψηφιακών εργαλείων, τεχνικών μάρκετινγκ και διεθνών πρακτικών κ.λπ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης Πολιτών Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Γιάννης Αναστασίου παρακολουθώντας τις εργασίες της ημερίδας στον Βόλο επεσήμανε χαρακτηριστικά: «η ανάπτυξη και οργάνωση του αγροτουρισμού στη Θεσσαλία αποτελεί στρατηγική επιλογή με σημαντικές προοπτικές για την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα.

Η Θεσσαλία διαθέτει όλα εκείνα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ενίσχυση των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού καθώς κυριαρχούν το αυθεντικό φυσικό τοπίο, η ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, η πλούσια γαστρονομική παράδοση και η αναπτυσσόμενη οινοπαραγωγή». Ταυτόχρονα και με νόημα υπογράμμισε ότι «ο αγροτουρισμός που συνδυάζει τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη με την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της υπαίθρου, στην πραγματικότητα προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία στους επισκέπτες που μπορούν να καταστούν επαναλαμβανόμενοι στα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος της περιοχής».

Αναφερόμενος ειδικότερα στη μαγευτική ελληνική περιφέρεια ενασχόλησής του σημείωσε:«ο τουρισμός εμπειρίας στην Θεσσαλία με τις δυνατότητες που υπάρχουν, οδηγεί το δυνητικό επισκέπτη της περιοχής στην ενεργή βιωματική εμπειρία των αγροτικών και οικοτουριστικών δραστηριοτήτων, στη γαστρονομική μοναδικότητα της περιοχής, σε συνδυασμό με την πλούσια και ποικίλη πολιτιστική ταυτότητα του τόπου».

Ο κ. Αναστασίου είναι πεπεισμένος ότι «η Θεσσαλία μπορεί να εξελιχθεί σε πρότυπο αγροτουριστικού προορισμού, αξιοποιώντας συνδυαστικά τη φύση, τον άνθρωπο και την παράδοση, συμβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη και στην αναγέννησή της». Δράττοντας την ευκαιρία ανέδειξε ότι «η γαστρονομία και ο πολιτισμός αποτελούν αιχμή του δόρατος για τον τουρισμό εμπειρίας στη Θεσσαλία, αποτελώντας προτεραιότητα για την Περιφερειακή Αρχή. Οι γαστρονομικές και πολιτιστικές διαδρομές που σχεδιάζονται, οι επισκέψιμοι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι φάρμες, τα οινοποιεία, τα τοπικά πανηγύρια, προσφέρουν μοναδικές βιωματικές εμπειρίες 12 μήνες τον χρόνο σε συνδυασμό με τη φυσική ομορφιά και τις πολυποίκιλες τουριστικές υποδομές».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης Πολιτών Περιφέρειας Θεσσαλίας κατέληξε λέγοντας χωρίς φειδώ ότι «η σύνδεση του αγροτουρισμού των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, του πολιτισμού και της γαστρονομίας της περιοχής, δημιουργεί ένα μοναδικό τουριστικό προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας που οφείλουμε να αναδείξουμε ως Περιφερειακή Αρχή».

Η τουριστική επιχειρηματίας και μέλος της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Μαγνησίας κυρία Θέκλα Καμμένου δήλωσε ότι «η συνεργασία της Αγροξενία και του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου για τη ψηφιακή ενδυνάμωση και ενίσχυση του ελληνικού αγροτουρισμού με το πρόγραμμα DigAccessAgrotourism είναι σίγουρα μια δράση που μπορεί να προσφέρει πολλά πρώτα όλα στο Πήλιο όπου παρατηρούνται δράσεις- αρκετές σε πρώιμο ακόμα επίπεδο- στον αγροτουρισμό της Μαγνησίας.

Ο πρωτογενής τομέας με τα εξαιρετικά προϊόντα όπως τα μήλα, τα κάστανα, η ελιά, το ελαιόλαδο μπορεί να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη και εξωστρεφή δράση όπως και οι γενναίες προσπάθειες που γίνονται με το μανιτάρι». Οι δράσεις αυτές αλλά και γενικότερα «οι επιχειρήσεις του αγροτουρισμού του νομού Μαγνησίας με τη συνεργασία της Αγροξενία και του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα DigAccessAgrotourism μπορούν να αποκτήσουν τεχνογνωσία, αλληλεπίδραση σε πανελλήνιο και διεθνές περιβάλλον και ευρωπαϊκή δικτύωση με τις άριστες-βέλτιστες πρακτικές», συμπλήρωσε η κυρία Καμμένου.

Η τουριστική επιχειρηματίας με άριστη γνώση των δρώμενων και των εξελίξεων στην περιοχή του ενδιαφέροντός της με ενθουσιασμό κατέγραψε ότι «βασικός άξονας της στρατηγικής μας είναι η ανάδειξη της γαστρονομίας της Μαγνησίας με την εξαιρετική πρώτη ύλη. Μια πτυχή την οποία επικροτούν, για την ακρίβεια γίνονται φανατικοί λάτρεις οι επισκέπτες στην περιοχή μας καθώς επισκεπτόμενοι εστιατόρια που είτε λειτουργούν αυτόνομα είτε σε ξενοδοχειακές μονάδες, ξενώνες κ.λπ. απολαμβάνουν πραγματικά σπιτικό φαγητό».

Ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κ. Marco Della Puppa,αποσαφήνισε ότι «η δεύτερη ημερίδα του έργου DigAccessAgrotourism στο Βόλο ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας μας με την Αγροξενία και το Επιμελητήριο Μαγνησίας, που λειτουργούν ως κρίσιμοι συνδετικοί κρίκοι με τις τοπικές αγροτουριστικές επιχειρήσεις. Η παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Αναστασίου επιβεβαιώνει τη στήριξη της Περιφέρειας στις προσπάθειες για έναν ψηφιακά αναβαθμισμένο αγροτουρισμό.»

Η γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Αγροξενία και συνιδιοκτήτρια του Karaiskos Farm κυρία Ελένη Καραΐσκου επέλεξε συνειδητά να αναφερθεί στη συνεργασία της Αγροξενία και του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου και στο ευρωπαϊκό διακρατικό πρόγραμμα DigAccessAgrotourism καθώς «μέσω αυτής της συνέργειας δίνεται νέα προοπτική στην εξωστρέφεια του ελληνικού αγροτουρισμού- τουρισμού υπαίθρου.

H προσβασιμότητα, η ψηφιακή προβολή και η δικτύωση είναι τα εργαλεία όπου μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος προγράμματος- που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση- βοηθά τις αγροτουριστικές επιχειρήσεις προκειμένου να δοθεί νέα δυναμική στον ελληνικό τουρισμό υπαίθρου ώστε ο πολλά υποσχόμενος τομέας να κατασταθεί πιο περιεκτικός, βιώσιμος και πιο ανθεκτικός». Η δραστήρια επιχειρηματίας του μαγνησσιώτικου- ελληνικού τουρισμού υπαίθρου λιτά μεν, άκρως περιεκτικά δε είπε ότι «ο αγροτουρισμός φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά στη φύση και στην παράδοση όμως χρειάζεται να γίνει πραγματικά φιλόξενος για όλους χωρίς εμπόδια».

Αναφερόμενος ειδικότερα στον δεύτερο σταθμό ενημέρωσης της συνεργασίας της Αγροξενία και του Ελληνο-Ιταλικού επιμελητηρίου και αποτυπώνοντας τις εντυπώσεις του το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κ. Γιώργος Παλησίδης με σαφήνεια κατέδειξε ότι «η συμμετοχή των επαγγελματιών από τη Μαγνησία έδειξε ξεκάθαρα ότι υπάρχει ετοιμότητα για αλλαγή και εξέλιξη. Το έργο DigAccessAgrotourism, με τη στήριξη του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, της Αγροξενία και του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, δημιουργεί νέες προοπτικές για την ενίσχυση των τοπικών αγροτουριστικών επιχειρήσεων».

Μία άλλη αλλά εξίσου καθοριστική εξέλιξη απεκάλυψε η Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κυρία Περσεφόνη Αβραμίδου σημειώνοντας χωρίς περιστροφές ότι «η εκδήλωση στον Βόλο επιβεβαίωσε πως η επιτυχία του έργου DigAccessAgrotourism βασίζεται στη συνέργεια τοπικών και περιφερειακών φορέων. Με την υποστήριξη της Αγροξενία, του Επιμελητηρίου Μαγνησίας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μπορούμε να προσφέρουμε ψηφιακά εργαλεία που ανταποκρίνονται στις πραγματικές σημερινές ανάγκες των αγροτουριστικών επιχειρήσεων της περιοχής.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεργασία της Αγροξενία και το Ελληνο- Ιταλικού Επιμελητηρίου λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην ελληνική ύπαιθρο και στην ευρωπαϊκή εμπειρία, με κοινό όραμα έναν αγροτουρισμό εξωστρεφή, βιώσιμο και καινοτόμο. Aνάλογες ημερίδες θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα όπου δραστηριοποιούνται ενεργά και εν δυνάμει μέλη της Αγροξενία.