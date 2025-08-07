Από την Τρίτη 5/8 έως και την Παρασκευή 8/8 στον Θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο Τρικάλων, στον Μύλο Ματσόπουλου θα προβάλλεται καθημερινά η ταινία «SORRY, BABY».

Μία προβολή καθημερινά στις 21.45.

Τιμές εισιτηρίων: Γεν. είσοδος 5 €.

φοιτητικό-μαθητικό- ανέργων- πολυτέκνων 4 €.

Πληροφορίες στο 24310 20090 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων και στο fecebook: Δήμος Τρικκαίων

& Δημοτικος Κινηματογραφος Τρικαλων

SORRY, BABY

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:Eva Victor

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Eva Victor, Naomi Ackie, Louis Cancelmi, Lucas Hedges, John Carroll Lynch

Δραματική Κομεντί 103’

Κάτι κακό συνέβη στην Άγκνες. Αλλά η ζωή συνεχίζεται–τουλάχιστον για όλους τους άλλους γύρω της. Μια ιστορία για έναν ήσυχα δυνατό θρίαμβο, για το πώς να ξαναβρείς τα πατήματά σου, αφού έχεις χάσει τη γη κάτω απ ́ τα πόδια σου. Ένα απροκάλυπτα ειλικρινές πορτρέτο του πώς κάποιος μαθαίνει να ζει με κάτι που δεν μπορεί πραγματικά να ξεπεράσει. Η ταινία αντιμετωπίζει με χιούμορ τις δύσκολες καταστάσεις.

ΚΡΙΤΙΚΕΣ:

«ΤΟ “SORRY, BABY” ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Με βραβείο στο Σάντανς και επιλογή στο line–up των Καννών, αυτό το σκηνοθετικό ντεμπούτο θυμίζει ανεξάρτητο αμερικάνικο σινεμά μιας άλλης εποχής.

Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτομαι το Sorry, Baby –και είναι μια ταινία που στο διάστημα που την έχω δει, την σκέφτομαι ήδη αρκετά συχνά– είναι το πώς πετυχαίνει μια απίστευτη άσκηση ισορροπίας ανάμεσα στην τραγωδία και την (μαύρη) κωμωδία». ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ https://www.news247.gr/

«Αυτό που σίγουρα θα είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ντεμπούτα της χρονιάς» – VARIETY

«Υπέροχη γραφή και σκηνοθεσία. Ένα συναρπαστικό μείγμα χιούμορ και βαθιάς ενσυναίσθησης» – INDIEWIRE

«Μια αφοπλιστικά ειλικρινής, οικεία περιστροφή στη γυναικεία «τραυματική» — οξυδερκής και αστεία και γεμάτη συναισθήματα» – THE HOLLYWOOD REPORTER

«Μια υπέροχη ερμηνεία, γεμάτη αστείες στιγμές που δίνουν φωνή στο πώς το τραύμα δεν είναι κάτι που απλά «ξεπερνιέται» – SCREEN DAILY